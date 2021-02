2/15 ©Ansa

L'incidenza dei casi Covid in Italia a livello nazionale nella settimana di monitoraggio cresce rispetto alla settimana precedente: 135,46 per 100mila abitanti (8-14 febbraio) contro 133,13 per 100mila abitanti del periodo 1-7 febbraio

Varianti Covid Italia, ecco le regioni dove sono state segnalate