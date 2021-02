Autocertificazione 2021, il modulo in PDF da scaricare

Fino al 5 marzo è in vigore l'attuale dpcm con le restrizioni contro il coronavirus. Le diverse zone "a colori" che indicano i livelli di rischio hanno regole differenti per gli spostamenti. Ecco quando serve l’autocertificazione e il modulo da scaricare in pdf Condividi:

Le restrizioni anti-Covid in vigore in Italia fino al 5 marzo variano in base alle fasce di rischio con le relative regole. Tra regioni rosse, arancioni o gialle, le limitazioni sono differenti, in particolare per quanto riguarda gli spostamenti dal proprio comune di appartenenza o dalla provincia o regione. In diversi casi, per muoversi al di fuori di un territorio, è necessario compilare l'autocertificazione (SCARICA QUI IL MODULO IN PDF - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE)

Quando serve l’autocertificazione nelle zona gialle vedi anche Coronavirus, le regole della zona gialla: cosa si può fare e cosa no Secondo le ultime disposizioni del governo, in zona gialla sono vietati tutti gli spostamenti verso una Regione o Provincia Autonoma diversa dalla propria, ad eccezione di quelli dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità. Rimane anche in vigore la chiusura notturna dalle 22 alle 5. A chi si trova nelle regioni in giallo “rafforzato” l’autocertificazione serve quindi se si ha necessità di spostarsi per lavoro, salute o necessità in un’altra regione oppure tra le 22 e le 5 del mattino.

Quando serve l’autocertificazione nelle zone arancioni vedi anche Coronavirus, regole zona arancione: cosa si può fare e cosa no Nelle zone arancioni l’autocertificazione, come per le zone in giallo “rafforzato”, serve se si ha la necessità di spostarsi in un’altra regione oppure durante la chiusura notturna. In queste regioni però il modulo deve essere compilato anche per gli spostamenti in un Comune diverso da quello in cui si risiede, mentre non è necessario compilarla per muoversi all’interno del proprio Comune tra le 5 e le 22.