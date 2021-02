5/11 ©Getty

Questo il testo dell'avviso recapitato ad alcuni contribuenti: "A seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo 01/03/2020-30/04/2020, un pagamento non dovuto sulla prestazione indennità per emergenza Covid-19 per un importo complessivo di 1.200 euro, per la seguente motivazione: è stata percepita l’indennità una tantum per emergenza Covid, di cui all’articolo 28 del decreto-legge 17 marzo 2020 nr. 18, non spettante"





Decreto Ristori e bonus 600 euro per partite Iva, i contributi sono cumulabili