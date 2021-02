In Uk si reclutano volontari da infettare con il Covid-19

Al via nel Regno Unito il primo “human challenge” al mondo su 90 volontari che verranno a contatto con il coronavirus tramite uno spray nasale per poi essere monitorati per 17 giorni in un ambiente protetto. Sperimentazioni di questo tipo possono essere particolarmente utili per lo sviluppo dei vaccini, ma sollevano sempre questioni etiche

Ancora una volta il Regno Unito è avanti al resto del mondo nella lotta contro il Covid-19. L’ultimo studio annunciato fa però già parlare di sé perché coinvolgerà persone perfettamente sane che volontariamente si infetteranno col virus affinché su di loro si possa studiare l’evoluzione del contagio.

Le caratteristiche della sperimentazione sugli esseri umani contro il Covid-19

I 90 volontari selezionati, in perfetta forma fisica e in un’età compresa tra i 18 e i 30 anni, verranno contaminati in un ambiente protetto, tramite uno spray nasale. Lo scopo è comprendere meglio come avviene la trasmissione, come il virus si sviluppa nel corpo e qual è la quantità minima di agente patogeno che è in grado di innescare l’infezione (il cosiddetto studio di “caratterizzazione” del virus). L’isolamento per tutti i volontari durerà 17 giorni. Il governo britannico sta sostenendo la ricerca con 33.6 milioni di sterline (quasi 39 milioni di euro). Nel progetto sono coinvolti, tra gli altri, la task force governativa sui vaccini e l’Imperial College di Londra.