Peaky Blinders, ufficiale: un film dopo la sesta stagione

approfondimento

Le migliori serie tv da vedere a gennaio

I suoi progetti prevedevano, a dire il vero, una settima stagione, oltre a una pellicola. La pandemia Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) ha però rovinato i piani iniziali. Si è stati infatti costretti a rinviare di un anno, di fatto, i lavori sul set per la sesta stagione. I costi sono aumentati e una dura scelta è stata fatta in relazione agli eventi occorsi.

Dopo la reazione agrodolce dei fan all’annuncio dell’imminente conclusione, felici però d’aver saputo dell’inizio delle riprese, ecco un sospiro di sollievo. Non sarà necessario proporre un finale affrettato, racchiudendo in un’annata gli eventi conseguenti ai fatti della quinta stagione e quelli legati al grande finale. La sesta stagione avrà, al massimo, il compito di introdurre l’arco narrativo conclusivo, che avrà luogo in una sala cinematografica. Nella speranza che i cinema possano presto riaprire in sicurezza nel mondo.