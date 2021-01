Peaky Blinders 6 sarà l'ultima stagione della serie con Cillian Murphy

Steven Knight conferma l’intenzione di dare un seguito al mondo di ‘Peaky Blinders’. Ipotesi spin-off per lo show Condividi:

I fan di “Peaky Blinders” attendevano con ansia l’annuncio dell’inizio delle riprese della nuova stagione, così da poter iniziare concretamente a ragionare sulla possibile messa in onda. Il comunicato ufficiale di BBC è infine giunto, lasciando negli appassionati sensazioni agrodolci. Se da un lato è grande l’emozione nel sapere che i propri beniamini siano tornati sul set, dunque un passo più vicini a concludere le riprese, dall’altro è stato rivelato come la sesta stagione di “Peaky Blinders” sarà anche l’ultima.

Da qualche anno ormai si ragionava sul momento dell'addio ma, stando alle ipotesi dei fan e dello stesso Steven Knight, si pensava potesse giungere con la settima stagione. È probabile che in tale decisione abbia avuto un netto peso la pandemia Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Le riprese dello show sono infatti state rinviate di un anno, il che ha cambiato i piani di BBC. Spazio ora al duro lavoro sul set, che i fan sperano possa concludersi in pochi mesi. Vi è ancora la speranza di poter apprezzare nuovamente Tommy Shelby e la sua famiglia prima della fine del 2021.

Peaky Blinders 6, le parole di Steven Knight

Steven Knight, creatore e scrittore di "Peaky Blinders", si è espresso sulla sesta stagione dello show. Ha spiegato come la serie ripartirà con il botto. Neanche a dirlo, la famiglia Shelby è in grave pericolo. Il loro destino si intreccia con quello del Regno Unito, considerando l'aria politica respirata nella quinta stagione: "Crediamo sarà la serie migliore di tutte. I nostri fan la adoreranno. Anche se lo show volgerà al termine, la storia avrà un seguito in altra forma".

Una frase, quest'ultima, che ha generato grande curiosità tra gli appassionati dello show. Difficile pensare a un film, così come a libri o fumetti. Nulla di tutto questo è mai stato ipotizzato in precedenza e, eccezion fatta per un'ipotetica pellicola, gli altri media potrebbero avere un impatto minore sul grande pubblico appassionato di show in streaming. Pare probabile si stia valutando l'ipotesi di una serie spin-off. Il produttore esecutivo Caryn Mandabach ha dichiarato in merito: "Il mondo di 'Peaky Blinders' continuerà sicuramente a vivere".