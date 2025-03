Oasis, l'accordo milionario per il film sulla reunion

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, i fratelli Gallagher sarebbero stati coinvolti in qualità di registi. Al momento i diretti interessati non hanno confermato la notizia

Stando a quanto rilanciato dal Daily Mail, Noel e Liam Gallagher avrebbero firmato un contratto per un documentario sulla loro reunion in programma nei prossimi mesi. Al momento i diretti interessati (FOTO) non hanno confermato né smentito l’indiscrezione.

Oasis, documentario in arrivo? Cresce l’attesa per il ritorno degli Oasis. A pochi mesi dalla partenza della tournée, i due artisti britannici avrebbero siglato un accordo per la produzione di un film sulla loro reunion. Secondo quanto riportato, Liam e Noel Gallagher sarebbero coinvolti anche in qualità di registi. Massimo riserbo sulla cifra dell’accordo, ma il valore dovrebbe aggirarsi intorno ad alcuni milioni di sterline. Al momento i due fratelli non hanno rilasciato alcuna dichiarazione in merito. Approfondimento Oasis, migliaia di biglietti cancellati per combattere i bot

Il 4 luglio gli Oasis daranno il via al tour dal palco del Principality Stadium di Cardiff per poi toccare Manchester, Londra ed Edimburgo prima di approdare a Dublino. Dopo la serie di show in Europa, gli Oasis saranno in concerto negli Stati Uniti d’America per poi proseguire in varie nazioni fino alle due date conclusive in programma il 22 e il 23 novembre allo Stadio Morumbi di San Paolo, Brasile. Approfondimento Oasis, denunciate migliaia di frodi online per biglietti falsi

Dall’uscita dell’album di debutto Definitely Maybe nel 1994 ai grandi successi, gli Oasis sono stati tra i protagonisti del brit pop a cavallo tra gli anni ’90 e 2000. Ricordiamo le hit Supersonic Wonderwall, Don’t Look Back in Anger e Stand by Me. Inoltre, gli Oasis hanno collezionato anche numerosi riconoscimenti, tra i quali sei BRIT Awards.