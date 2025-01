Oasis, biglietti del tour alle stelle. Londra vuole limitare il costo

Spettacolo

Oasis Style, la reunion fa riesplodere la moda Britpop. FOTO

Da quando è ufficiale che Liam e Noel hanno sotterrato l’ascia di guerra e torneranno a suonare insieme, non si parla d’altro. E non solo nelle sette note: anche il fashion subisce l’influenza dei Gallagher, registrando un aumento significativo di capi, accessori e calzature dal retrogusto anni Novanta. Ecco gli indumenti, le scarpe e i dettagli che non devono mancare nei look di chi vuole citare in ogni modo la reunion delle reunion A cura di Camilla Sernagiotto

Liam e Noel Gallagher degli Oasis hanno sotterrato l’ascia di guerra e torneranno a condividere lo stesso palco in occasione dell’attesissima reunion. La notizia del rappacificamento personale e musicale dei due fratelli-coltelli ha fatto esplodere, tra le altre cose, la moda Britpop. Lo stile tipico degli anni Novanta, consacrato proprio dai capisaldi del guardaroba di Liam e Noel come i parka, gli occhiali da sole con montatura tonda e le sneakers Adidas Originals (in particolare, il modello Gazelle), tornano a spopolare. Scopriamo i capi e gli accessori must



Il parka è uno dei capispalla più iconici di Liam Gallagher. L’artista preferisce optare per parka dai colori neutri, primo tra tutti il verde oliva. Proprio in questa nuance, il soprabito è diventato un simbolo del suo stile casual e ribelle. E nello street style inizia a spopolare il parka verde, pronto a invadere le strade in odore di reunion