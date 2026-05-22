Romantica, testo e significato del nuovo singolo di Ultimo

In attesa del nuovo album Il giorno che aspettavo, in uscita il 19 giugno, Ultimo ha pubblicato il singolo Romantica. Il 4 luglio il cantautore sarà protagonista del maxi concerto a Tor Vergata. Venduti 250.000 biglietti in poche ore.

Spero che oggi che è quella giornata hai rifatto quella strada

Sono dentro ai tuoi sogni sono luce laggiù corro per arrivarci fino a che non c’è più e mi chiedo dove sono in un luogo che poi ora è qualcosa di tuo prima qualcosa di nostro

Come stanno i tuoi adesso non te lo chiedo più ho lasciato il cuore aperto casomai torni tu ho nuotato in mare aperto per capire che si prova ad avere niente intorno ed il cielo nero sopra

Nella canzone Ultimo parla di un grande amore augurando il meglio alla ragazza amata: “Spero che / Hai trovato la tua strada / Che la vita ora ti guarda / Come io guardo te”. Il cantautore sembra ancora provare dei sentimenti: “Spero che hai trovato ciò che manca a me / Vivere / Non lo so so fare bene senza te”. Ecco il testo di Romantica di Ultimo:

A poco più di due anni di distanza da Altrove, il 19 giugno Ultimo lancerà il suo nuovo progetto discografico Il giorno che aspettavo contenente anche il singolo Acquario. Ad aprile l’artista ha pubblicato Questa insensata voglia di te raccontando sul suo profilo Instagram: “Mi riporta all’essenza, al pianoforte e voce. La mia dimensione preferita”. Ora, il cantautore ha lanciato Romantica collezionando più di 85.000 visualizzazioni su YouTube in meno d ventiquattro ore.

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Nel 2025 il cantautore ha realizzato un tour sold out negli stadi vendendo 435.728 biglietti. Quest’anno il cantautore sarà a Tor Vergata per uno degli appuntamenti live più attesi del 2026. L’artista ha raccontato: “Annunciare il concerto di Tor Vergata è stato per la mia vita un qualcosa di gigante che ha smosso in me tante cose belle ma anche tante responsabilità. Voglio fare il più bel concerto a cui siate mai stati, perlomeno ambire a quello!”.

Ultimo è tra gli artisti più amati e popolari della scena discografica italiana. Tra i suoi lavori ricordiamo Colpa delle favole, certificato con ben sei dischi di platino. Per quanto riguarda i brani, citiamo Pianeti, Il ballo delle incertezze, Rondini al guinzaglio, Piccola stella, Buongiorno vita e Vieni nel mio cuore.