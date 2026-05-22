Romantica, testo e significato del nuovo singolo di Ultimo

Il 4 luglio il cantautore sarà a Tor Vergata per uno degli appuntamenti live più attesi dell’anno. Il 19 giugno l’artista pubblicherà il nuovo album Il giorno che aspettavo
In attesa del nuovo album Il giorno che aspettavo, in uscita il 19 giugno, Ultimo ha pubblicato il singolo Romantica. Il 4 luglio il cantautore sarà protagonista del maxi concerto a Tor Vergata. Venduti 250.000 biglietti in poche ore.
ULTIMO, è USCITO IL NUOVO BRANO ROMANTICA
A poco più di due anni di distanza da Altrove, il 19 giugno Ultimo lancerà il suo nuovo progetto discografico Il giorno che aspettavo contenente anche il singolo Acquario. Ad aprile l’artista ha pubblicato Questa insensata voglia di te raccontando sul suo profilo Instagram: “Mi riporta all’essenza, al pianoforte e voce. La mia dimensione preferita”. Ora, il cantautore ha lanciato Romantica collezionando più di 85.000 visualizzazioni su YouTube in meno d ventiquattro ore.
Nella canzone Ultimo parla di un grande amore augurando il meglio alla ragazza amata: “Spero che / Hai trovato la tua strada / Che la vita ora ti guarda / Come io guardo te”. Il cantautore sembra ancora provare dei sentimenti: “Spero che hai trovato ciò che manca a me / Vivere / Non lo so so fare bene senza te”. Ecco il testo di Romantica di Ultimo:
Come stanno i tuoi adesso
non te lo chiedo più
ho lasciato il cuore aperto
casomai torni tu
ho nuotato in mare aperto
per capire che si prova
ad avere niente intorno
ed il cielo nero sopra
Spero che
hai trovato ciò che manca a me
vivere
non lo so fare bene senza te
Spero che
hai trovato la tua strada
che la vita ora ti guarda
come io guardo te
sai che c’è
spero che
hai trovato la tua quadra
che quel tipo che t’abbraccia
sappia che cosa c’è nei tuoi silenzi
senti che non puoi farcela
che sogni quel viaggio in Africa
scordi le chiavi in macchina
sbrocchi ma sei romantica
Sono dentro ai tuoi sogni
sono luce laggiù
corro per arrivarci
fino a che non c’è più
e mi chiedo dove sono
in un luogo che poi
ora è qualcosa di tuo
prima qualcosa di nostro
Spero che
hai trovato ciò che manca a me
vivere
non lo so so fare bene senza te
Spero che
hai trovato la tua strada
che la vita ora ti guarda
come io guardo te
sai che c’è
spero che
hai trovato la tua quadra
che quel tipo che t’abbraccia
sappia che cosa c’è nei tuoi silenzi
senti che non puoi farcela
che sogni quel viaggio in Africa
scordi le chiavi in macchina
sbrocchi ma sei romantica
Più di un diamante, sì più
delle tue gambe, sì più
dei giorni persi a vedere i tuoi occhi andarsene
più di un concerto che ha i fulmini a cielo aperto
di più di tutti quei giorni passati zitti sul letto
Spero che
oggi che è quella giornata
hai rifatto quella strada
Io spero che
hai trovato la tua strada
che la vita ora ti guarda
come io guardo te
sai che c’è
spero che
hai trovato la tua quadra
che quel tipo che t’abbraccia
sappia che cosa c’è nei tuoi silenzi
senti che non puoi farcela
che sogni quel viaggio in Africa
scordi le chiavi in macchina
sbrocchi ma sei romantica
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Nel 2025 il cantautore ha realizzato un tour sold out negli stadi vendendo 435.728 biglietti. Quest’anno il cantautore sarà a Tor Vergata per uno degli appuntamenti live più attesi del 2026. L’artista ha raccontato: “Annunciare il concerto di Tor Vergata è stato per la mia vita un qualcosa di gigante che ha smosso in me tante cose belle ma anche tante responsabilità. Voglio fare il più bel concerto a cui siate mai stati, perlomeno ambire a quello!”.
Ultimo è tra gli artisti più amati e popolari della scena discografica italiana. Tra i suoi lavori ricordiamo Colpa delle favole, certificato con ben sei dischi di platino. Per quanto riguarda i brani, citiamo Pianeti, Il ballo delle incertezze, Rondini al guinzaglio, Piccola stella, Buongiorno vita e Vieni nel mio cuore.
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