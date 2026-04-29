Il cantautore romano torna con un brano che racconta l'impossibilità di smettere di amare qualcuno, anche quando la ragione spingerebbe a farlo. Un pezzo intimo e diretto, in perfetta continuità con la sua cifra poetica
L'annuncio è arrivato nel modo più diretto possibile: uno spoiler pubblicato sui social, accompagnato da un video girato durante un tramonto a New York, con il testo del ritornello in sovrimpressione. La reazione dei fan è stata immediata, e poche ore dopo Ultimo ha confermato: "Questa insensata voglia di te. Fuori a mezzanotte".
Il singolo arriva dopo Acquario, pubblicato a gennaio per la sua etichetta Ultimo Records con distribuzione Believe, e si inserisce in una fase artistica già proiettata verso il grande appuntamento del 4 luglio 2026 a Tor Vergata, Roma, dove è atteso davanti a 250mila persone con il concerto La favola per sempre, andato sold out in tre ore.
Il testo di Questa insensata voglia di te
Ci sono cose che non scorderò
stasera ho freddo e il cielo non è blu
e ti immagino, come in bilico
tra le cose che ora più non ho
e ti immagino
quel riportarmi dentro tutto
a mischiare i sogni
ad ordinarmi il giorno
Ci sono cose che non lascerò
anche se sai che non ti parlo più
tu voli dentro me come un foglio blu
sai che cosa c’è,
non ne posso più
di sentire sempre tutto il doppio
che mi manca un mondo
e che c’è sempre spazio per un rimpianto
Però ti voglio bene io
e non ti lascio andare via
so che forse è banale
ma ci inizio a pensare
quando è buio rimane solo…
questa insensata voglia di te
questa insensata voglia di te
Ci sono cose che non rivedrò
e forse è giusto anche lasciarle lì
nei ricordi che lascio sempre giù
come anelli persi giù nel mare blu
ti mando spesso i miei pensieri
e mi domando sempre chissà se li senti
e se li senti veri
Però ti voglio bene io
e non ti lascio andare via
sei il senso del rifugio mio
la porta per la nostalgia
so che forse è banale
ma ci inizio a pensare
quando è buio rimane
questa insensata voglia di te
questa insensata voglia di te
Il significato
Questa insensata voglia di te si muove nel territorio che Ultimo conosce meglio: quello in cui il cuore e la testa tirano in direzioni opposte, e a vincere non è mai la razionalità. Il titolo stesso introduce il tema centrale: un desiderio intenso, quasi irrazionale, che sfugge al controllo della ragione.
Il brano si costruisce come una confessione a voce alta. C'è la stanchezza di chi sente tutto con un'intensità doppia rispetto agli altri, la familiarità dolorosa con il rimpianto e, allo stesso tempo, un attaccamento ostinato a una persona che non si riesce - o non si vuole - lasciare andare. La "voglia insensata" diventa la metafora di qualcosa che non si governa con la logica, ma che continua a esistere sul piano emotivo.
La sensazione di vuoto emerge soprattutto nel silenzio, e il buio diventa il momento in cui tutto torna a galla con più forza. Non c'è una risoluzione, né la promessa di un equilibrio ritrovato: c'è solo la lucidità di chi sa di non voler smettere di volere bene, anche quando sarebbe più semplice farlo.
Nella scrittura di Ultimo, le parole semplici hanno sempre pesato più delle costruzioni elaborate. Anche qui la lingua è quella del parlato, vicina all'esperienza di chi ascolta, capace di rendere universale qualcosa di profondamente personale. Il brano conferma una coerenza narrativa che attraversa tutta la sua produzione: l'amore raccontato in ogni sua sfumatura, dalla felicità alla perdita, fino alla nostalgia più difficile da scrollarsi di dosso.