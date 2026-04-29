L'annuncio è arrivato nel modo più diretto possibile: uno spoiler pubblicato sui social, accompagnato da un video girato durante un tramonto a New York, con il testo del ritornello in sovrimpressione. La reazione dei fan è stata immediata, e poche ore dopo Ultimo ha confermato: "Questa insensata voglia di te. Fuori a mezzanotte".

Il singolo arriva dopo Acquario, pubblicato a gennaio per la sua etichetta Ultimo Records con distribuzione Believe, e si inserisce in una fase artistica già proiettata verso il grande appuntamento del 4 luglio 2026 a Tor Vergata, Roma, dove è atteso davanti a 250mila persone con il concerto La favola per sempre, andato sold out in tre ore.

Il testo di Questa insensata voglia di te

Ci sono cose che non scorderò

stasera ho freddo e il cielo non è blu

e ti immagino, come in bilico

tra le cose che ora più non ho

e ti immagino

quel riportarmi dentro tutto

a mischiare i sogni

ad ordinarmi il giorno

Ci sono cose che non lascerò

anche se sai che non ti parlo più

tu voli dentro me come un foglio blu

sai che cosa c’è,

non ne posso più

di sentire sempre tutto il doppio

che mi manca un mondo

e che c’è sempre spazio per un rimpianto

Però ti voglio bene io

e non ti lascio andare via

so che forse è banale

ma ci inizio a pensare

quando è buio rimane solo…

questa insensata voglia di te

questa insensata voglia di te

Ci sono cose che non rivedrò

e forse è giusto anche lasciarle lì

nei ricordi che lascio sempre giù

come anelli persi giù nel mare blu

ti mando spesso i miei pensieri

e mi domando sempre chissà se li senti

e se li senti veri

Però ti voglio bene io

e non ti lascio andare via

sei il senso del rifugio mio

la porta per la nostalgia

so che forse è banale

ma ci inizio a pensare

quando è buio rimane

questa insensata voglia di te

questa insensata voglia di te