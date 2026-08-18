La mia brillante carriera, tutto sulla serie tv per chi ama Bridgerton

Il paragone con Bridgerton nasce soprattutto dal modo in cui la serie tv La mia brillante carriera utilizza la cornice storica per parlare di temi ancora attuali. La società raffigurata è organizzata attorno a gerarchie che limitano pesantemente le possibilità delle donne, dove matrimonio, censo e posizione sociale diventano i metri con cui si misura quale vita sia considerata accettabile. Sybylla si oppone a questo schema con un carattere impulsivo, pungente e insofferente alle regole, incarnando – nell'interpretazione di Philippa Northeast – l'anima moderna del racconto: non cerca l'uomo giusto da sposare, ma la libertà di decidere autonomamente della propria esistenza.

Anche il linguaggio visivo asseconda questa impostazione, evitando una ricostruzione troppo patinata del periodo: paesaggi e costumi restituiscono un'Australia meno idilliaca e più autentica, mentre una colonna sonora che spazia tra generi diversi dà alla narrazione un respiro decisamente contemporaneo. La componente romantica, incarnata dal rapporto tra Sybylla e Harry Beecham, resta presente ma non viene mai presentata come l'unico traguardo possibile per la protagonista.

©Webphoto