Oceania, un’odissea nel Pacifico tra mito e identità. La recensione

Oceania, l’odissea di Vaiana nel Pacifico tra mito e ricerca d'identità. La recensioneCinema ©Webphoto
Introduzione
Il live-action, tratto dal film d’animazione candidato all’Oscar, arriva da oggi nelle sale italiane riportando sul grande schermo Vaiana e Maui. Più che un semplice remake, il film trasforma il viaggio della giovane navigatrice in una spettacolare traversata del Pacifico, tra tempeste, leggende e antiche rotte oceaniche. Il mare resta il cuore pulsante del racconto: una forza viva che guida i personaggi, li mette alla prova e ne forgia l’identità. Più grande e spettacolare del cartone originale, il film conserva però il fascino mitico e il richiamo dell’orizzonte che avevano reso celebre la storia del 2016.
Quello che devi sapere
Il mare come coscienza
Uno degli aspetti più affascinanti di Oceania è il modo in cui il film trasforma il viaggio per mare in una ricerca interiore. Vaiana come Ulisse più che una classica principessa Disney.
Come l’eroe omerico, Vaiana lascia la sicurezza dell’isola non soltanto per raggiungere una meta geografica, ma per comprendere chi è davvero. Il mare diventa così il vero protagonista del racconto: una presenza viva, mutevole, imprevedibile, che mette alla prova i personaggi e li costringe a confrontarsi con le proprie paure. Non a caso la protagonista ripete più volte a se stessa “Io sono Vaiana di Motunui”: quella frase non è un semplice slogan identitario, è un atto di resistenza contro il dubbio, un modo per non smarrirsi, mentre l’oceano la trascina lontano da tutto ciò che conosce.
Ogni tempesta, ogni onda, ogni approdo rappresenta un passaggio nella costruzione della sua coscienza.
Anche Maui vive una crisi profonda. Il semidio che si definisce attraverso le sue imprese e il suo amo magico deve imparare a riconoscere il proprio valore quando perde il simbolo del suo potere. Quando afferma “Io sono Maui anche senza il mio amo”, compie un percorso speculare a quello di Vaiana: scopre che l’identità non coincide con gli oggetti, la fama o l’immagine che gli altri hanno di noi.
Il film rende questa crisi ancora più originale attraverso i tatuaggi animati che ricoprono il corpo di Maui. Quei disegni non sono decorazioni: raccontano la sua storia, ma soprattutto dialogano con lui. Lo incoraggiano, lo rimproverano, lo deridono, lo spingono ad agire. Funzionano come una coscienza esterna che prende forma visibile sulla pelle, trasformando il corpo del personaggio in una memoria vivente delle sue scelte.
In questo continuo dialogo tra Vaiana, Maui e il mare emerge il nucleo più profondo del film: l’identità non è un dato fisso, ma un viaggio incessante tra memoria, desiderio e riconoscimento di sé.
Leggi anche: Oceania, trama, cast e data di uscita del film live-action Disney
La navigatrice diventata guida
A quasi dieci anni dal primo film, Vaiana non è più l’adolescente inquieta che sognava l’orizzonte: è diventata una guida rispettata della sua isola, custode delle tradizioni e del legame con il mare. Eppure proprio quando sembra aver trovato il proprio posto, l’oceano le invia un nuovo segnale. Una minaccia antica incombe sulle rotte del Pacifico e la giovane navigatrice è costretta a partire ancora una volta.
Il film apre con immagini di straordinaria bellezza: onde che sembrano scolpite nella luce, cieli tropicali che cambiano colore a ogni inquadratura, canoe che tagliano l’acqua come creature vive.
Disney conferma qui la propria eccellenza tecnica: il mare non è uno sfondo, ma un personaggio che respira, osserva e guida. Fin dai primi minuti lo spettatore capisce che il vero protagonista resta l’oceano.
Il nuovo Oceania resta sorprendentemente fedele al film d’animazione del 2016. La struttura del racconto, il rapporto tra Vaiana e Maui, le tappe del viaggio e molte delle immagini più iconiche vengono riproposte quasi come un omaggio diretto al cartone candidato all’Oscar.
Più che reinventare la storia, il film sceglie di amplificarne la dimensione spettacolare, mantenendo intatto il nucleo emotivo e mitologico che aveva conquistato il pubblico.
Vaiana scopre l’esistenza di terre dimenticate e di popoli separati da un’antica maledizione. Il suo compito non è soltanto salvare la propria comunità, ma ricucire un legame spezzato tra le isole del Pacifico. Accanto a lei torna Maui, il semidio dalla battuta pronta. Il loro rapporto conserva l’energia comica che aveva conquistato il pubblico: non solo maestro e allieva, più compagni di viaggio costretti a confrontarsi con il tempo e con le proprie scelte.
Guarda anche: Oceania 3, secondo Dwayne Johnson è in lavorazione il sequel del film d'animazione Disney
Il volto umano del mito
Uno degli elementi più riusciti del nuovo Oceania è il cast, scelto con l’obiettivo di mantenere un legame credibile con l’immaginario del Pacifico. Catherine Laga‘aia, giovane attrice australiana di origini samoane, interpreta Vaiana con una presenza naturale che evita l’effetto imitazione del film d’animazione: la sua protagonista è meno fiabesca e più concreta, capace di trasmettere determinazione e vulnerabilità senza perdere carisma.
Accanto a lei torna Dwayne Johnson "The Rock" nei panni di Maui, ruolo che aveva già doppiato nel cartone originale e che qui porta sullo schermo con l’energia fisica e l’ironia che lo hanno reso una star globale. La sua interpretazione gioca molto sul carisma personale, trasformando il semidio in una figura immediatamente riconoscibile anche per chi non conosce il film del 2016. Intorno ai due protagonisti si muove un cast composto in larga parte da interpreti provenienti dal Pacifico, scelta significativa perché conferisce autenticità linguistica e culturale a dialoghi, canti e rituali.
Accanto ai protagonisti, il film punta su un cast selezionato con grande attenzione alle origini culturali degli interpreti. Disney ha coinvolto numerosi attori provenienti da Samoa, Tonga, Hawaii e Nuova Zelanda. Frankie Adams interpreta la madre Sina, mentre John Tui veste i panni del padre, figure centrali nel legame di Vaiana con la famiglia e con l’isola. Particolarmente significativa è la presenza di Rena Owen nel ruolo della nonna Tala, personaggio simbolo della memoria degli antenati e della tradizione orale.
Pur restando all’interno di una grande produzione hollywoodiana, il film trova, dunque, proprio nei volti e nelle voci dei suoi interpreti uno dei pochi spazi in cui il Pacifico appare meno come cartolina esotica e più come comunità viva.
Leggi anche: Oceania, arriva al cinema il live action targato Disney: 11 cose da sapere
Il cuore della natura e il messaggio ecologico
Sotto la superficie dell’avventura e del musical, Oceania custodisce un messaggio ecologico forte. Il racconto non oppone semplicemente il bene al male: suggerisce che Te Fiti e Te Ka sono la stessa forza della natura in due stati diversi. Quando Te Fiti perde il suo cuore, cioè la capacità di generare vita, si trasforma in Te Ka, creatura di lava e distruzione. Il male nasce quindi da una frattura dell’equilibrio naturale, non dall’esistenza di un nemico esterno.
È un’idea sorprendentemente moderna, perché sposta l’attenzione dal conflitto alla responsabilità. La natura non è una risorsa da conquistare, ma un organismo vivente che reagisce alle ferite inflitte dall’uomo.
Le isole del Pacifico, nate dal fuoco vulcanico e poi ricoperte da una vegetazione lussureggiante, incarnano perfettamente questa doppia energia creativa e distruttiva. Il film traduce in forma mitica un dato reale della geografia polinesiana: dalle eruzioni nascono terre nuove, che col tempo diventano foreste, lagune e habitat per uomini e animali. Per questo Te Fiti non rappresenta soltanto una dea, ma il principio stesso della rigenerazione della natura.
Quando Vaiana le restituisce il cuore, non sconfigge un mostro: riconosce la sofferenza della terra e ne permette la guarigione. L’armonia viene ristabilita non attraverso la violenza, ma attraverso la cura, l’ascolto e il rispetto del mondo naturale. In questa prospettiva Oceania diventa anche una riflessione contemporanea sulla crisi ambientale: il pianeta può tornare a fiorire solo se gli esseri umani smettono di considerarlo un oggetto da sfruttare e tornano a percepirsi come parte di un equilibrio più grande.
Per approfondire: 19 film da vedere al cinema ad agosto, da La fine di Oak Street a Tony e Oceania. FOTO
Cosa cambia tra i due film di animazione e il live-action
Il confronto con i due film d’animazione è inevitabile. Il primo Oceania, candidato all’Oscar nel 2017, aveva la forza delle scoperte autentiche: raccontava la nascita di un’identità attraverso il rapporto intimo tra Vaiana, il mare e gli antenati. Oceania 2 ampliava l’universo narrativo, puntando su una dimensione più corale e avventurosa, ma sacrificando parte della concentrazione emotiva del film originale.
Il film si colloca a metà strada tra questi due modelli: recupera alcuni momenti contemplativi del primo capitolo, soprattutto nelle scene in mare aperto, ma ne adotta l’ambizione spettacolare e l’orizzonte epico del secondo.
Personaggi, simboli e dinamiche sono già noti al pubblico, ma vengono rilanciati in chiave più grandiosa. Il risultato è un film tecnicamente più imponente e narrativamente più ricco di eventi, anche se può sembrare meno spontaneo e meno selvaggio. La leggenda ormai è diventata un patrimonio condiviso del grande pubblico.
Oltre la favola
Oceania è un grande spettacolo estivo: avventuroso, visivamente magnifico, capace di intrattenere e commuovere. Per il pubblico familiare sarà quasi certamente uno dei titoli più forti della stagione. Ma ridurlo a semplice intrattenimento significherebbe perdere l’aspetto più interessante.
Sotto le onde scintillanti del Pacifico si muove infatti una domanda: cosa succede a un mito quando entra nella macchina globale dell’intrattenimento? Disney celebra la cultura polinesiana e allo stesso tempo la trasforma in un brand riconoscibile in ogni angolo del pianeta. Il film vive interamente dentro questa contraddizione.
Ed è proprio questa tensione a rendere il live-action interessante ben oltre il semplice intrattenimento: non possiede la freschezza sorprendente del primo capitolo, capace di aprire un immaginario nuovo nel cinema d’animazione contemporaneo, ma propone una riflessione forse ancora più stimolante.
Dietro la grandiosità visiva e l’ambizione spettacolare affiora, infatti, il confronto tra un patrimonio mitico antico e la macchina globale dell’intrattenimento. Il risultato è un’opera in cui la memoria del Pacifico continua a cercare spazio e voce propria, anche mentre viene trasformata in un universo perfettamente riconoscibile e consumabile su scala mondiale.