Oceania, un’odissea nel Pacifico tra mito e identità. La recensione

Uno degli elementi più riusciti del nuovo Oceania è il cast, scelto con l’obiettivo di mantenere un legame credibile con l’immaginario del Pacifico. Catherine Laga‘aia, giovane attrice australiana di origini samoane, interpreta Vaiana con una presenza naturale che evita l’effetto imitazione del film d’animazione: la sua protagonista è meno fiabesca e più concreta, capace di trasmettere determinazione e vulnerabilità senza perdere carisma.

Accanto a lei torna Dwayne Johnson "The Rock" nei panni di Maui, ruolo che aveva già doppiato nel cartone originale e che qui porta sullo schermo con l’energia fisica e l’ironia che lo hanno reso una star globale. La sua interpretazione gioca molto sul carisma personale, trasformando il semidio in una figura immediatamente riconoscibile anche per chi non conosce il film del 2016. Intorno ai due protagonisti si muove un cast composto in larga parte da interpreti provenienti dal Pacifico, scelta significativa perché conferisce autenticità linguistica e culturale a dialoghi, canti e rituali.

Accanto ai protagonisti, il film punta su un cast selezionato con grande attenzione alle origini culturali degli interpreti. Disney ha coinvolto numerosi attori provenienti da Samoa, Tonga, Hawaii e Nuova Zelanda. Frankie Adams interpreta la madre Sina, mentre John Tui veste i panni del padre, figure centrali nel legame di Vaiana con la famiglia e con l’isola. Particolarmente significativa è la presenza di Rena Owen nel ruolo della nonna Tala, personaggio simbolo della memoria degli antenati e della tradizione orale.

Pur restando all’interno di una grande produzione hollywoodiana, il film trova, dunque, proprio nei volti e nelle voci dei suoi interpreti uno dei pochi spazi in cui il Pacifico appare meno come cartolina esotica e più come comunità viva.

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