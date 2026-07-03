“Sì, abbiamo parlato di Oceania 3, sì”. Durante una conferenza stampa a Rio De Janeiro, in Brasile, per la promozione del remake live-action del film d’animazione Disney Oceania, Dwayne “The Rock” Johnson , che interpreta il semidio tatuato Maui, ha anticipato la notizia di un nuovo capitolo della saga. “Ma prima, lasceremo uscire quello con attori in carne e ossa. Abbiamo gli straordinari Jared Bush e Dana Ledoux Miller, che sono stati i nostri sceneggiatori...scriveranno la sceneggiatura di Oceania 3”. Probabilmente, Dwyane Johnson e Auli ‘i Cravalho doppieranno ancora una volta Maui e la protagonista Vaiana. Non è ancora noto il compositore delle musiche del terzo capitolo. I dettagli sulla trama restano segreti .

LE AVVENTURE DI VAIANA

Il film d’animazione Disney Oceania (2016), diretto dai registi John Musker e Ron Clements sulla base della sceneggiatura di Jared Bush e con le musiche del tre volte vincitore dei Grammy Awards Mark Mancina, di Lin-Manuel Miranda (autore di successi come How Far I’ll Go e You’re Welcome) e del candidato ai Grammy Awards Opetaia Foa’i, racconta la storia di Vaiana (Auli ‘i Cravalho), la figlia di un capo villaggio scelta dall’oceano per riportare la prosperità nella sua isola. Nel sequel animato Oceania 2 (2024), diretto dai registi Dave G. Derrick Jr., Jason Hand e Dana Ledoux Miller sulla base della sceneggiatura di Jared Bush e di Dana Ledoux Miller e con le musiche di Opetaia Foa’i, Mark Mancina e delle vincitrici dei Grammy Awards Abigail Barlow ed Emily Bear (il duo noto soprattutto per The Unofficial Bridgerton Musical), l’intrepida navigatrice si avventura ancora una volta nelle profondità del mare per trovare l’isola nascosta di Motufetu, controllata dall’invidioso dio delle Tempeste Nalo, e per spezzare una maledizione. Compie infatti “un nuovo grande viaggio insieme a un gruppo di improbabili navigatori. Dopo aver ricevuto un inaspettato richiamo dai suoi antenati, Vaiana deve viaggiare verso i lontani mari dell’Oceania e in acque pericolose e dimenticate per un’avventura diversa da qualsiasi cosa abbia mai affrontato”. Nel 2016 il primo capitolo Oceania aveva incassato 680 milioni di dollari al botteghino mondiale e aveva acquisito una notevole popolarità su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick), dove è diventato uno dei titoli in streaming più visti. Il secondo capitolo Oceania 2, inizialmente concepito come un prodotto per Disney+, è stato poi trasformato in un lungometraggio. Nel 2024 ha collezionato così al debutto negli Stati Uniti 225 milioni di dollari, poi aumentati a livello globale fino alla cifra di 1,059 miliardi di dollari.