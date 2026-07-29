La bocca del diavolo, trama e cast del survival horror su Prime Video

Alla regia c'è Jeff Wadlow, autore che ha già frequentato a lungo il territorio del thriller-horror con protagonisti giovani, avendo diretto titoli come Obbligo o verità, Fantasy Island e Imaginary. La sua esperienza lascia intuire un'attenzione non solo agli elementi survival, ma anche alla costruzione della tensione psicologica tra i personaggi. La sceneggiatura è firmata da Aja Gabel e Myung Joh Wesner insieme allo stesso Wadlow. Il copione ha una storia curiosa alle spalle: qualche anno fa era finito nella Black List, la celebre raccolta delle migliori sceneggiature ancora non realizzate che circolano a Hollywood. Le riprese si sono svolte principalmente nella provincia di Krabi, in Thailandia, che offre al film scenari naturali spettacolari trasformati in trappola mortale.