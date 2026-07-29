La bocca del diavolo, trama e cast del survival horror su Prime Video

Introduzione
Diretto da Jeff Wadlow, il film segue cinque amici universitari la cui vacanza in Thailandia si trasforma in un incubo quando restano intrappolati in un sistema di grotte sommerse insieme a un predatore letale. Con un cast di giovani volti molto popolari - da Kathryn Newton a Lana Condor, fino a Gavin Casalegno - la pellicola mescola tensione claustrofobica, paura primordiale e conflitti personali, riportando alla mente lo spirito dei classici sugli squali
Quello che devi sapere
La trama
Al centro de La Bocca del Diavolo (in streaming su Prime Video, ma visibile anche su su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) c'è un gruppo di cinque amici del college, decisi a concedersi un'ultima grande avventura prima di affacciarsi alla vita adulta. La meta è la costa della Thailandia, dove i ragazzi partecipano a un'escursione guidata attraverso un remoto reticolo di caverne sommerse. Il luogo è noto come "La bocca del diavolo", un nome legato alla forma delle rocce appuntite che ricordano i denti di uno squalo. Quella che doveva essere un'esperienza indimenticabile prende però una piega drammatica. Una violenta tempesta stravolge l'ambiente sotterraneo, allagando i cunicoli e cancellando ogni via di fuga. Intrappolati nel labirinto d'acqua, i giovani scoprono di non essere soli: nelle grotte si nasconde un enorme squalo toro sopravvissuto alle inondazioni. Con l'ossigeno che scarseggia e le uscite ormai bloccate, la vacanza si trasforma in una disperata corsa contro il tempo.
I temi
Il film costruisce la propria tensione su un doppio registro. Da un lato c'è la minaccia concreta del predatore, dall'altro l'angoscia dello spazio chiuso: il buio, l'acqua che sale, l'assenza di riferimenti e la difficoltà di prendere decisioni lucide quando ogni scelta può fare la differenza tra la vita e la morte. Accanto all'elemento survival, la sceneggiatura dà spazio anche alle dinamiche psicologiche del gruppo. Con il progredire del pericolo, riaffiorano vecchi rancori, attrazioni e conflitti mai risolti tra i protagonisti, complicando ulteriormente la loro capacità di restare uniti. Il risultato è un racconto che affianca alla paura acquatica un ritratto dei rapporti umani sotto pressione, in cui la sopravvivenza dipende tanto dalla creatura quanto dai legami tra i personaggi.
Il cast
La protagonista è Kathryn Newton, che interpreta Charlie, una delle giovani coinvolte nella spedizione. Accanto a lei c'è Lana Condor, volto reso celebre dalla saga Tutte le volte che ho scritto ti amo, nei panni di Kate. Completano il gruppo Gavin Casalegno, diventato uno dei nomi più amati del pubblico young adult grazie a L'estate nei tuoi occhi, nel ruolo di Greg; Nico Hiraga in quelli di James; e Tommi Rose, che interpreta Adrienne. A guidare l'escursione tra le grotte è invece il personaggio affidato a Tayme Thapthimthong. Un ensemble di interpreti giovani e riconoscibili, chiamati a restituire prima l'energia spensierata dei neolaureati e poi la disperazione della lotta per la vita.
La regia
Alla regia c'è Jeff Wadlow, autore che ha già frequentato a lungo il territorio del thriller-horror con protagonisti giovani, avendo diretto titoli come Obbligo o verità, Fantasy Island e Imaginary. La sua esperienza lascia intuire un'attenzione non solo agli elementi survival, ma anche alla costruzione della tensione psicologica tra i personaggi. La sceneggiatura è firmata da Aja Gabel e Myung Joh Wesner insieme allo stesso Wadlow. Il copione ha una storia curiosa alle spalle: qualche anno fa era finito nella Black List, la celebre raccolta delle migliori sceneggiature ancora non realizzate che circolano a Hollywood. Le riprese si sono svolte principalmente nella provincia di Krabi, in Thailandia, che offre al film scenari naturali spettacolari trasformati in trappola mortale.