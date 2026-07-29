Ondata di caldo, perché vedere il film "... e la Terra prese fuoco"

La premessa possiede l’amena sobrietà di un incubo della Guerra fredda. Stati Uniti e Unione Sovietica fanno esplodere quasi contemporaneamente due ordigni atomici, ciascuno all’insaputa dell’altro. L’asse terrestre si sposta di alcuni gradi, poi si scopre che è cambiata pure l’orbita e che il pianeta si sta avvicinando al Sole. Seguono temperature sempre più alte, nebbie anomale, tempeste elettriche, blackout, acqua razionata e i primi saccheggi. Londra si trasforma in una serra, ma i pub restano aperti: anche davanti all’estinzione occorre rispettare le istituzioni.

Guest, d’altronde, covava l’idea da anni. Aveva preparato un trattamento di una ventina di pagine già nel 1954, due anni dopo il primo test atomico britannico, e se lo vide rifiutare per quasi otto anni da British Lion, Rank, Columbia e altri studios. Il progetto trovò infine casa nella Pax, la società fondata da Steven Pallos, Michael Balcon e Max Setton appositamente per finanziare la fine del mondo. Quando un regista insiste per otto anni, di solito non sta raccontando gli asteroidi. Sta raccontando i vicini di casa.

La scienza del film è naturalmente fantascienza. Val Guest non era Nostradamus e non aveva anticipato i modelli climatici contemporanei. I suoi bersagli erano la corsa agli armamenti, la superbia tecnologica e l’illusione che l’uomo possa giocare a dadi con il pianeta senza pagare la consumazione.

Eppure basta guardare il Tamigi che evapora, la popolazione in fila per l’acqua e la vita quotidiana deformata dalle temperature per provare una fastidiosa sensazione di familiarità. Il passato non conosce il nostro presente. Talvolta, però, sa come farci sentire scoperti.