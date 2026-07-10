The Debut, tutto sul film di Jesse Eisenberg con Julianne Moore

Introduzione

A24 annuncia l’uscita di The Debut, il nuovo film diretto da Jesse Eisenberg con protagonisti Julianne Moore e Paul Giamatti.



Il nuovo progetto alla regia di Jesse Eisenberg, attore e cineasta candidato due volte agli Oscar, ha già creato un'enorme attesa. La società di distribuzione ha fissato per l’11 dicembre 2026 un’apertura limitata del film, che rappresenta il più recente lavoro dietro la macchina da presa di Eisenberg e che punta a inserirsi nel percorso stagionale dei titoli destinati a ottenere attenzione durante il periodo dei premi cinematografici.

Il film vede protagonista Julianne Moore, vincitrice di un Oscar, nei panni di una casalinga apparentemente ordinaria che si ritrova coinvolta in modo inatteso in una produzione teatrale organizzata dalla comunità locale. Il personaggio, trascinato dall’influenza di un regista determinato e dalla forza della nuova esperienza, finisce per immergersi completamente nel ruolo interpretato.

Nel cast figurano anche Paul Giamatti, due volte candidato agli Oscar, Halle Bailey, Cara Buono e lo stesso Jesse Eisenberg. La pellicola segna inoltre una nuova collaborazione tra Eisenberg e Moore, dopo il precedente incontro artistico avvenuto nel 2022 con l’esordio alla regia cinematografica di Eisenberg, When You Finish Saving the World.

Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sul film The Debut, di cui nel frattempo potete guardare il trailer ufficiale nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.