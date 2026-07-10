The Debut, tutto sul film di Jesse Eisenberg con Julianne Moore

The Debut, la data di uscita e cosa sapere del film di Jesse Eisenberg con Julianne MooreCinema
Introduzione
A24 annuncia l’uscita di The Debut, il nuovo film diretto da Jesse Eisenberg con protagonisti Julianne Moore e Paul Giamatti.
Il nuovo progetto alla regia di Jesse Eisenberg, attore e cineasta candidato due volte agli Oscar, ha già creato un'enorme attesa. La società di distribuzione ha fissato per l’11 dicembre 2026 un’apertura limitata del film, che rappresenta il più recente lavoro dietro la macchina da presa di Eisenberg e che punta a inserirsi nel percorso stagionale dei titoli destinati a ottenere attenzione durante il periodo dei premi cinematografici.
Il film vede protagonista Julianne Moore, vincitrice di un Oscar, nei panni di una casalinga apparentemente ordinaria che si ritrova coinvolta in modo inatteso in una produzione teatrale organizzata dalla comunità locale. Il personaggio, trascinato dall’influenza di un regista determinato e dalla forza della nuova esperienza, finisce per immergersi completamente nel ruolo interpretato.
Nel cast figurano anche Paul Giamatti, due volte candidato agli Oscar, Halle Bailey, Cara Buono e lo stesso Jesse Eisenberg. La pellicola segna inoltre una nuova collaborazione tra Eisenberg e Moore, dopo il precedente incontro artistico avvenuto nel 2022 con l’esordio alla regia cinematografica di Eisenberg, When You Finish Saving the World.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sul film The Debut, di cui nel frattempo potete guardare il trailer ufficiale nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
La trama: una trasformazione personale attraverso il teatro
Al centro di The Debut c’è la storia di una casalinga interpretata da Julianne Moore, una donna descritta come una persona senza particolari elementi di appariscenza nella propria quotidianità, che si trova improvvisamente coinvolta in una produzione teatrale della comunità.
L’ingresso in questo nuovo ambiente la porta a confrontarsi con un’esperienza lontana dalla sua vita abituale e, sotto l’influenza di un regista dalla personalità forte e determinata, finisce per lasciarsi completamente assorbire dal ruolo che è chiamata a interpretare. Il film racconta così il percorso di una protagonista che si perde nella dimensione della recitazione, seguendo il cambiamento generato dall’incontro con il palcoscenico e con una nuova parte di sé.
La trama: una trasformazione personale attraverso il teatro
Al centro di The Debut c’è la storia di una casalinga interpretata da Julianne Moore, una donna descritta come una persona senza particolari elementi di appariscenza nella propria quotidianità, che si trova improvvisamente coinvolta in una produzione teatrale della comunità.
L’ingresso in questo nuovo ambiente la porta a confrontarsi con un’esperienza lontana dalla sua vita abituale e, sotto l’influenza di un regista dalla personalità forte e determinata, finisce per lasciarsi completamente assorbire dal ruolo che è chiamata a interpretare. Il film racconta così il percorso di una protagonista che si perde nella dimensione della recitazione, seguendo il cambiamento generato dall’incontro con il palcoscenico e con una nuova parte di sé.
Un cast guidato da Julianne Moore e Paul Giamatti
Il cast di The Debut riunisce interpreti di grande rilievo, a partire da Julianne Moore, premiata con l’Oscar, che veste i panni di una casalinga dalla vita apparentemente semplice destinata a vivere una svolta inattesa attraverso il coinvolgimento in una produzione teatrale della comunità.
Al suo fianco recita Paul Giamatti, attore due volte candidato agli Oscar, insieme a Halle Bailey, Cara Buono e allo stesso Jesse Eisenberg, che oltre a dirigere il film ne fa parte anche come interprete. La pellicola rappresenta inoltre una nuova collaborazione tra Eisenberg e Moore, già protagonisti del precedente incontro artistico avvenuto nel 2022 con When You Finish Saving the World, il debutto alla regia cinematografica di Eisenberg.
Una distribuzione pensata per la stagione dei riconoscimenti
Secondo quanto comunicato, The Debut farà sicuramente la sua comparsa in almeno un festival cinematografico autunnale, con la possibilità di essere presentato in due manifestazioni dedicate al cinema. La scelta della strategia distributiva richiama il modello già adottato da A24 per alcuni dei suoi titoli più rilevanti nella corsa agli Oscar, tra cui The Brutalist e The Whale, opere che hanno ottenuto candidature e riconoscimenti.
La data dell’11 dicembre 2026 risulta già occupata anche da altri titoli destinati a un’uscita ampia: un evento musicale senza titolo di Bleecker Street e il film d’azione di Angel Studios Zero A.D.. Dopo l’apertura iniziale limitata, The Debut arriverà invece in distribuzione nazionale durante il periodo natalizio, ampliando progressivamente la propria presenza nelle sale.
Il percorso cinematografico di Jesse Eisenberg
Il nuovo film The Debut arriva dopo il successo di A Real Pain, scritto e diretto da Jesse Eisenberg, che ha ottenuto due nomination agli Oscar: una per la migliore sceneggiatura originale e una per Kieran Culkin nella categoria del miglior attore non protagonista. Il riconoscimento per Culkin è poi arrivato con la vittoria del premio nella relativa categoria.
Con The Debut, Eisenberg prosegue dunque il suo percorso come regista, consolidando il rapporto creativo con interpreti già coinvolti nei suoi precedenti lavori e presentando una nuova storia incentrata sulla trasformazione personale attraverso l’esperienza artistica.
Il calendario futuro di A24 tra nuovi progetti e date fissate
Nel programma delle prossime uscite di A24 figurano anche altri titoli già annunciati, oltre a The Debut. Tra questi c’è il film biografico dedicato ad Anthony Bourdain, Tony, previsto per il 7 agosto, e il film horror d’azione diretto da Adam Wingard, Onslaught, programmato per il 4 settembre.
La società ha inoltre mantenuto diverse date ancora senza un titolo associato: il 18 settembre, il 9 ottobre, il 6 novembre, il 20 novembre e il 29 gennaio 2027. All’interno di questo calendario, The Debut si colloca quindi in una fase strategica dell’anno cinematografico, con un’uscita iniziale limitata a dicembre e un successivo ampliamento nel periodo delle festività natalizie.