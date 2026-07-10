Grande Fratello Vip 2026, cosa sapere sulla nuova edizione

Introduzione
Dopo aver condotto la settima edizione, Ilary Blasi tornerà al timone del Grande Fratello Vip. Presenti Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli come opinioniste. Partenza fissata per il mese di settembre, al momento massimo riserbo sui nomi dei concorrenti
Quello che devi sapere
Grande Fratello Vip, il ritorno
Confermata la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Come ripreso da Adnkronos, Mediaset ha annunciato il ritorno del reality-show nella stagione televisiva 2026/2027. Ilary Blasi sarà nuovamente al timone del programma. Presenti Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici come opinioniste.
Ilary Blasi alla conduzione
Ilary Blasi sarà al timone dell’ottava edizione del Grande Fratello Vip. La conduttrice ha già guidato il programma televisivo in altre quattro occasioni: nel 2016, nel 2017, nel 2018 e nella primavera di quest’anno. Alla vigilia della finale dell’ultima edizione, la conduttrice (FOTO) ha parlato del suo ritorno al Grande Fratello Vip in un'intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni: “Quasi dieci anni fa ho preso la decisione di lasciare il programma dopo tre edizioni. Ma è stato come uno di quei grandi amori che non finisce mai davvero”. Come ripreso da Adnkronos, Piersilvio Berlusconi, Chairman e Group ceo di Mfe-Mediaforeurope, ha dichiarato: “La squadra è confermata e ci piace molto. Il programma partirà a settembre con una stagione classica. Non escludiamo che possa essere riproposto anche in primavera”.
Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici opinioniste
Oltre al ritorno di Ilary Blasi, la nuova edizione del Grande Fratello Vip potrà contare anche sulla presenza di Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, quest’ultima attualmente impegnata con le registrazioni della nuova edizione de L’Isola dei Famosi.
La data di inizio e la durata
Stando a quanto rivelato, il reality-show dovrebbe prendere avvio a settembre, ma al momento nessuna informazione sull’esatta data di inizio. Massimo riserbo anche sulla durata. L’ultima edizione, andata in onda tra il marzo e il maggio di quest’anno, ha accompagnato il pubblico per poco più di sessanta giorni.
I concorrenti
Nessuna informazione sui concorrenti. Nel corso degli anni tantissimi protagonisti del mondo dello spettacolo hanno varcato la soglia della porta rossa: da Cristiano Malgioglio a Valeria Marini passando per Simona Izzo, Patrizia Rossetti, Serena Grandi e Aida Yespica. L’ultima edizione ha visto in gioco sedici concorrenti.
La vincitrice dell’ultima edizione
Alessandra Mussolini ha conquistato la vittoria nello scontro finale con Antonella Elia. Tra i grandi protagonisti dell’ultima edizione anche Raimondo Todaro, Adriana Volpe e Francesca Manzini. Dopo il trionfo, Alessandra Mussolini ha commentato con incredulità la sua vittoria in un post condiviso dal profilo Instagram del reality-show: “Sono felicissima, perché noi abbiamo vissuto in una bolla. Io che ne sapevo?”.
Gli altri finalisti
Intervistata da TgCom24, Antonella Elia, seconda classificata, ha dichiarato: “Io nella casa ho fatto il mio meglio e il mio peggio, ho combattuto e sono stata sconfitta, ma con grandissimo onore. Almeno spero. La mia vittoria è l’amore del pubblico”.
Successivamente alla fine del programma, Adriana Volpe ha ripercorso la sua esperienza scrivendo sul profilo Instagram da oltre mezzo milione di follower: “Come posso dirvi grazie? Non trovo parole che esprimano quello che sto provando in questi giorni. Realizzo solo ora che sono a 'casa' e non più nella Casa del Grande Fratello. Non credevo di trovare fuori così tanto amore, sostegno e supporto. Un’onda di energia pura che mi è arrivata dritta al cuore. Non tutti in Casa mi hanno capito ma Voi che mi avete seguito sì!”.
Lucia Ilardo ha commentato il suo posto in finale in un post su Instagram: “Io ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuta e mi hanno permesso di arrivare in finale, per me è stato un sogno bellissimo”. All'appuntamento conclusivo anche Raul Dumitras e Raimondo Todaro.