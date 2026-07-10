Grande Fratello Vip 2026, cosa sapere sulla nuova edizione

Intervistata da TgCom24, Antonella Elia, seconda classificata, ha dichiarato: “Io nella casa ho fatto il mio meglio e il mio peggio, ho combattuto e sono stata sconfitta, ma con grandissimo onore. Almeno spero. La mia vittoria è l’amore del pubblico”.

Successivamente alla fine del programma, Adriana Volpe ha ripercorso la sua esperienza scrivendo sul profilo Instagram da oltre mezzo milione di follower: “Come posso dirvi grazie? Non trovo parole che esprimano quello che sto provando in questi giorni. Realizzo solo ora che sono a 'casa' e non più nella Casa del Grande Fratello. Non credevo di trovare fuori così tanto amore, sostegno e supporto. Un’onda di energia pura che mi è arrivata dritta al cuore. Non tutti in Casa mi hanno capito ma Voi che mi avete seguito sì!”.

Lucia Ilardo ha commentato il suo posto in finale in un post su Instagram: “Io ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuta e mi hanno permesso di arrivare in finale, per me è stato un sogno bellissimo”. All'appuntamento conclusivo anche Raul Dumitras e Raimondo Todaro.