A decretare i vincitori del Taormina Film Festival 2026 è stata una commissione presieduta dalla regista premio Oscar Jane Campion e composta dall’attrice Holly Hunter, dalla costumista candidata agli Oscar Miyako Bellizzi, dalla casting director Francine Maisler, dal regista britannico-nigeriano Akinola Davies Jr., dalla responsabile globale del marketing per film, serie e brand di Amazon MGM Studios Sue Kroll e dall’attore e regista Pietro Castellitto.

Le decisioni della giuria hanno premiato in modo netto Hear the Yellow, assegnando al film il riconoscimento per il Miglior Film e quello per la Miglior Regia a Banu Sıvacı. Lo stesso lungometraggio ha inoltre ottenuto il premio per il Miglior Interprete Maschile grazie alla performance di Süleyman Kadim Kabaali e ha condiviso il riconoscimento per la Miglior Interpretazione Femminile attraverso Selva Erdener.