Taormina Film Festival 2026, tutti i premi della kermesse siciliana appena conclusasiCinema
Introduzione
Il Taormina Film Festival 2026 si è concluso, con il trionfo di Hear the Yellow: il film di Banu Sıvacı ha collezionato ben quattro premi.
Si chiude così al Teatro Greco la 72ª edizione del Taormina Film Festival, che ha ufficializzato i vincitori del concorso internazionale assegnando il ruolo di assoluto protagonista a Hear the Yellow. L’opera diretta dalla regista turca Banu Sıvacı si è imposta come il titolo più premiato della manifestazione, conquistando quattro dei principali riconoscimenti attribuiti dalla giuria internazionale guidata da Jane Campion. Tra i nomi premiati figura anche Greta Scarano, insignita del riconoscimento come migliore interprete femminile ex aequo per il film Piccolo Miracolo.
Scopriamo di seguito tutti i premi consegnati nell'ambito del Taormina Film Festival 2026.
Quello che devi sapere
La giuria internazionale e le decisioni del concorso
A decretare i vincitori del Taormina Film Festival 2026 è stata una commissione presieduta dalla regista premio Oscar Jane Campion e composta dall’attrice Holly Hunter, dalla costumista candidata agli Oscar Miyako Bellizzi, dalla casting director Francine Maisler, dal regista britannico-nigeriano Akinola Davies Jr., dalla responsabile globale del marketing per film, serie e brand di Amazon MGM Studios Sue Kroll e dall’attore e regista Pietro Castellitto.
Le decisioni della giuria hanno premiato in modo netto Hear the Yellow, assegnando al film il riconoscimento per il Miglior Film e quello per la Miglior Regia a Banu Sıvacı. Lo stesso lungometraggio ha inoltre ottenuto il premio per il Miglior Interprete Maschile grazie alla performance di Süleyman Kadim Kabaali e ha condiviso il riconoscimento per la Miglior Interpretazione Femminile attraverso Selva Erdener.
Il successo di Hear the Yellow
Presentato in anteprima mondiale alla Berlinale 2026, Hear the Yellow racconta il ritorno di una cantante da Istanbul al villaggio in cui è cresciuta, un luogo segnato dalla siccità. Il viaggio riporta la protagonista a confrontarsi con la propria famiglia e con le radici della propria storia personale, in un contesto caratterizzato da forte vulnerabilità.
Nel corso della cerimonia di premiazione del Taormina Film Festival 2026, Jane Campion ha illustrato le motivazioni che hanno portato la giuria a scegliere il film come vincitore principale della manifestazione. La regista neozelandese ha descritto l’opera come un lavoro capace di colpire profondamente tutti i giurati grazie alla sua natura poetica e misteriosa. Campion ha evidenziato la complessità della narrazione, l’elevata qualità delle interpretazioni e il ruolo centrale del paesaggio all’interno del racconto, elemento che contribuisce a rafforzare la tensione emotiva e a delineare i delicati rapporti familiari che costituiscono il cuore della storia.
Greta Scarano premiata per Piccolo Miracolo
Tra i riconoscimenti più significativi assegnati durante questa edizione del Taormina Film Festival figura quello destinato alla Miglior Interprete Femminile. Il premio è stato attribuito ex aequo a Selva Erdener per Hear the Yellow e a Greta Scarano per Piccolo Miracolo, film diretto da Guido Chiesa.
Nella pellicola, Greta Scarano veste i panni di una donna non vedente, autonoma e determinata, che si trova a vivere una storia d’amore nata in circostanze inattese. Il riconoscimento conferma il valore della sua interpretazione all’interno della commedia romantica sociale firmata da Guido Chiesa.
I riconoscimenti dedicati ai giovani talenti
L’edizione 2026 del Taormina Film Festival ha introdotto anche premi specificamente rivolti agli interpreti emergenti. Il titolo di Miglior Attrice Emergente è andato a Berfin Sönmez per il film tedesco Gropiusstadt Supernova di Ben Voit, mentre Tut Nyuot è stato premiato come Miglior Attore Emergente per la sua prova in Animol.
Il verdetto del Campus Giovani
Accanto alla giuria ufficiale del Taormina Film Festival 2026, anche il Campus Giovani del 72° Taormina Film Festival ha espresso le proprie preferenze. Il progetto, realizzato grazie alla collaborazione con ANEC Sicilia e AGIS Sicilia, ha coinvolto circa trecento studenti e venticinque giovani giurati.
Il Cariddino d’Oro è stato assegnato a Good Luck, Have Fun, Don’t Die di Gore Verbinski. Una menzione speciale dello stesso riconoscimento è stata invece attribuita a Piccolo Miracolo di Guido Chiesa, ulteriore attestazione di apprezzamento per il film già premiato grazie all’interpretazione di Greta Scarano.
I film in concorso e il premio per il cortometraggio
La competizione internazionale della 72ª edizione del Taormina Film Festival comprendeva dieci opere provenienti da diverse parti del mondo. Tra i titoli presenti figuravano Roya di Mahnaz Mohammadi, The Leader di Michael Gallagher, Good Luck, Have Fun, Don’t Die di Gore Verbinski, Congo Boy di Rafiki Fariala, Erica di Taro Miyaoka e La Calle Pura di Alfredo Chiarappa.
Al di fuori del concorso principale è stato inoltre assegnato il Premio ARCA per il miglior cortometraggio, andato a Fili Invisibili di Fabio Schifilliti.
Cinque giorni di cinema e ospiti internazionali
La manifestazione Taormina Film Festival 2026 si conclude nello storico Teatro Antico di Taormina dopo cinque giornate caratterizzate da anteprime cinematografiche e dalla presenza di numerosi ospiti internazionali. Tra i protagonisti dell’edizione 2026 figurano anche Helen Mirren e Russell Crowe.
Con quattro riconoscimenti ottenuti, Hear the Yellow emerge come il grande vincitore del Taormina Film Festival 2026, dominando il palmarès della 72ª edizione e imponendosi come l’opera più apprezzata dalla giuria presieduta da Jane Campion.
Tutti i premi del Taormina Film Festival 2026
Con la conclusione della 72ª edizione del Taormina Film Festival, la giuria internazionale presieduta da Jane Campion ha ufficializzato il palmarès della manifestazione. A dominare la competizione è stato Hear the Yellow di Banu Sıvacı, capace di conquistare quattro dei principali riconoscimenti assegnati quest'anno.
• Miglior Film: Hear the Yellow di Banu Sıvacı
• Miglior Regia: Banu Sıvacı per Hear the Yellow
• Miglior Interprete Maschile: Süleyman Kadim Kabaali per Hear the Yellow
• Miglior Interprete Femminile ex aequo: Selva Erdener per Hear the Yellow e Greta Scarano per Piccolo Miracolo
• Miglior Attore Emergente: Tut Nyuot per Animol
• Miglior Attrice Emergente: Berfin Sönmez per Gropiusstadt Supernova
• Cariddino d’Oro della Giuria Giovani: Good Luck, Have Fun, Don’t Die di Gore Verbinski
• Cariddino d’Oro – Menzione Speciale: Piccolo Miracolo di Guido Chiesa
• Premio ARCA per il miglior cortometraggio fuori concorso: Fili Invisibili di Fabio Schifilliti.