Cristian e Soraya sono fidanzati da un anno e otto mesi, entrambi romani, e lavorano insieme nell'azienda del padre di lei. A scrivere al programma è stata Soraya, 23 anni, che non sa più se Cristian sia ancora innamorato di lei. Il vero nodo è la mancanza di interessi comuni: lei vuole uscire con le amiche e andare a ballare, lui preferisce le sagre di paese e ha acquistato una maschera di Spider-Man invece di portarla a cena fuori. Il video di presentazione è diventato immediatamente virale. Diamante e Bernadette sono fidanzati da 16 anni. A scrivere al programma è stata lei, che da tempo chiede una proposta di matrimonio senza ottenerla. Lui ammette di non sentirsi ancora pronto, ma non riesce a spiegarne il motivo. Iris e Andrea attraversano una crisi che lui stesso attribuisce alla monotonia della routine di coppia. Alessandra e Rosario, insieme da due anni e otto mesi e conviventi, portano invece il peso di un tradimento scoperto: lei aveva trovato prove di una relazione parallela. Rosario ammette di aver sbagliato, ma ritiene di aver già pagato abbastanza, mentre Alessandra - che per lui ha lasciato Milano, il lavoro e gli amici - vuole capire se ne sia valsa la pena.