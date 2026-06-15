Introduzione
Torna il reality dei sentimenti più atteso dell'estate televisiva italiana: la quattordicesima edizione di Temptation Island debutterà mercoledì 24 giugno su Canale 5, con una partenza anticipata rispetto alle prime indiscrezioni che indicavano inizio luglio. Alla conduzione c'è ancora Filippo Bisciglia, la location è nuovamente la Calabria e le sette coppie sono già state tutte presentate. Ecco tutto quello che c'è da sapere prima della prima puntata
Quello che devi sapere
Quando inizia e quante puntate sono
La data di debutto di Temptation Island 2026 è stata confermata direttamente da Mediaset: la prima puntata andrà in onda mercoledì 24 giugno in prima serata su Canale 5. L'edizione 2026 sarà composta da sei appuntamenti complessivi. Le prime tre puntate andranno in onda di mercoledì - il 24 giugno, il 1° luglio e l'8 luglio - mentre dalla quarta in poi il programma si sposterà al lunedì sera, con gli episodi previsti il 13, il 20 e il 27 luglio.
La location
Alla guida di Temptation Island resta Filippo Bisciglia, ormai volto simbolo del reality, pronto ancora una volta a mediare tra lacrime, dubbi e scelte improvvise. La location è il Calalandrusa Beach & Nature Resort, situato a Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro: la stessa scelta della scorsa edizione, che aveva sancito il passaggio definitivo dalla Sardegna - storica sede delle prime stagioni - alla Calabria.
Le prime tre coppie
Gabriele e Sara stanno insieme da sei anni e mezzo ed è lui ad aver scritto al programma, convinto che la fidanzata possa averlo tradito dopo aver scoperto alcune chat sospette. Francesca e Danilo arrivano con una ferita già aperta: lei sostiene di essere stata contattata da una ragazza che le avrebbe mostrato prove di conversazioni del fidanzato su una app di incontri. Danilo si è difeso sostenendo che gli screenshot fossero stati falsificati, tirando in ballo persino l'intelligenza artificiale. Francesca non lo ha lasciato, ma ammette di controllare ossessivamente i suoi profili social, ricordando a memoria nome e cognome di ognuno dei suoi 493 seguiti su Instagram. Sabrina e Giovanni sono insieme da sei anni: è lui ad avere dei dubbi, convinto che l'intimità si sia raffreddata e che lei gli abbia più volte chiesto delle pause. Dal canto suo, Sabrina rivela nel video di presentazione di aver avuto delle "distrazioni" nell'ultimo anno e di non sapere se voglia un uomo come Giovanni al suo fianco.
Le altre quattro coppie
Cristian e Soraya sono fidanzati da un anno e otto mesi, entrambi romani, e lavorano insieme nell'azienda del padre di lei. A scrivere al programma è stata Soraya, 23 anni, che non sa più se Cristian sia ancora innamorato di lei. Il vero nodo è la mancanza di interessi comuni: lei vuole uscire con le amiche e andare a ballare, lui preferisce le sagre di paese e ha acquistato una maschera di Spider-Man invece di portarla a cena fuori. Il video di presentazione è diventato immediatamente virale. Diamante e Bernadette sono fidanzati da 16 anni. A scrivere al programma è stata lei, che da tempo chiede una proposta di matrimonio senza ottenerla. Lui ammette di non sentirsi ancora pronto, ma non riesce a spiegarne il motivo. Iris e Andrea attraversano una crisi che lui stesso attribuisce alla monotonia della routine di coppia. Alessandra e Rosario, insieme da due anni e otto mesi e conviventi, portano invece il peso di un tradimento scoperto: lei aveva trovato prove di una relazione parallela. Rosario ammette di aver sbagliato, ma ritiene di aver già pagato abbastanza, mentre Alessandra - che per lui ha lasciato Milano, il lavoro e gli amici - vuole capire se ne sia valsa la pena.