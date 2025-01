Robert Eggers dopo Nosferatu torna al cinema con Werwulf nel 2026

Forte del successo al botteghino di "Nosferatu", il regista di culto porterà sul grande schermo un altro classico dell'horror.

Il nuovo lungometraggio uscirà nelle sale statunitensi la notte del 25 dicembre del 2026



Robert Eggers e Focus Features ci riprovano, forti dell'accoglienza più che positiva di Nosferatu che, negli States, dopo ventotto giorni di successo al box office, si prepara a debuttare on demand dove certamente continuerà a conquistare gli spettattori.

L'autore statunitense è al lavoro sul suo prossimo film, Werwulf, un thriller-horror che lo condurrà in Inghiterra per esplorare l'universo dei lupi mannari.

Ancora tensione, paura e orrore, dunque, nella filmografia del cineasta statunitense, oggi considerato uno dei più talentuosi esponenti del genere.

La pellicola ha già una data di uscita per gli Stati Uniti, dove debutterà tra meno di due anni, nel 2026, nello stesso giorno in cui è uscito Nosferatu, ovvero, il 25 dicembre.

Werwulf, dai vampiri ai licantropi Robert Eggers scriverà e dirigerà un nuovo film per il grande schermo e, dopo aver esplorato il mondo gotico dei vampiri del cuore dell'Europa con Nosferatu (LA RECENSIONE), tornerà nel Vecchio Continente con i licantropi.

Werwulf, questo il nome del nuovo lungometraggio, potrebbe essere ambientato nel XIII secolo, secondo le indiscrezioni dell'Hollywood Reporter.

Eggers, che per questa nuova storia ha richiamato l'islandese Sjón, con cui ha firmato lo script di The Northman, l'epopea vichinga con Alexander Skarsgård, avrebbe pensato a dialoghi che richiamano l'inglese del tempo, completo di annotazioni per gli spettatori.

Il salto nel passato avrebbe suggerito al regista l'idea di girare il film in bianco e nero (espediente adottato per The Lighthouse del 2019) ma il proposito pare sia già stato abbandonato. Approfondimento Da A Complete Unknown a Nosferatu, i 25 film più attesi del 2025

L'uscita USA il 25 dicembre 2026 Nosferatu ha incassato, ad oggi, oltre centocinquanta milioni di dollari nel mondo e con i suoi oltre novanta milioni di dollari solo negli Stati Uniti, è diventato il film di Eggers col maggior riscontro al box office e il secondo migliore incasso di Focus Features nel mercato domestico (il primo è il film Downton Abbey).

Dati molto positivi che hanno incoraggiato Focus Features a programmare un'uscita per Werwulf del tutto simile a quella di Nosferatu che ha regalato brividi e terrore al pubblico Usa nella scorsa notte di Natale.

Werwulf uscirà, dunque, nelle sale statunitensi il 25 dicembre 2026, stabilendo una nuova tradizione per gli spettatori americani che, oltre ai classici film d'animazione e per famiglie, troveranno in programmazione anche titoli di tutt'altro genere.

Stessi produttori di Nosferatu per il nuovo horror Werwulf rinnoverà il sodalizio tra Robert Eggers e Focus Features che caratterizza tutti i titoli della filmografia dell'autore di culto americano.

Dei quattro lungometraggi firmati da Eggers, The Witch (2015) e The Lighthouse (2029), sono stati prodotti anche col sostegno di A24, casa di produzione e distribuzione indipendente che nell'ultimo decennio ha fatto da etichetta ada lcuni dei film più acclamati e premiati dal pubblico e dalla critica.

Anche per il prossimo film Eggers ritroverà Chris ed Eleanor Columbus, i due produttori esecutivi che lo hanno sostenuto per Nosferatu.

Focus Features gestirà la distribuzione del film attraverso la Universal International.

