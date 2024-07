Ferzan Özpetek, al via le riprese del nuovo film Diamanti

Il set del lungometraggio ha aperto a Roma. La pellicola arriverà nelle sale cinematografiche il 19 dicembre 2024

Lunedì 1° luglio sono iniziate le riprese di Diamanti, il quindicesimo film di Ferzan Özpetek (FOTO). Nel cast diciotto attrici italiane. L’uscita nelle sale è prevista per la fine dell’anno.

Diamanti, al via le riprese del nuovo film di Ferzan Özpetek Si è messa in moto la macchina produttiva di Diamanti, la nuova opera cinematografica di uno dei registi più apprezzati in Italia. Ferzan Özpetek è tornato sul set per dirigere la pellicola con un cast corale composto da protagoniste del piccolo e grande schermo. Il film racconterà le vite di un gruppo di donne, al centro una sartoria del cinema. Protagoniste Luisa Ranieri (FOTO) e Jasmine Trinca, Sara Bosi, Loredana Cannata, Geppi Cucciari, Anna Ferzetti, Aurora Giovinazzo, Nicole Grimaudo, Milena Mancini, Paola Minaccioni, Elena Sofia Ricci, Lunetta Savino, Vanessa Scalera, Carla Signoris, Kasia Smutniak, Mara Venier, Giselda Volodi e Milena Vukotic. Completano il cast Stefano Accorsi, Luca Barbarossa, Vinicio Marchioni, Valerio Morigi, Edoardo Purgatori e Carmine Recano. approfondimento Chi è Damiano Gavino, protagonista di Nuovo Olimpo di Ferzan Ozpetek

Le riprese si stanno svolgendo a Roma, la loro conclusione è prevista per la fine di agosto. La pellicola è prodotta da Greenboo Production di Marco Belardi in collaborazione con Vision Distribution e in co-produzione con Faros Film. Gian Filippo Corticelli è il direttore della fotografia, Deniz Kobanbay firma la scenografia e Stefano Ciammitti cura i costumi. Al montaggio Pietro Morana, alle musiche Giuliano Taviani e Carmelo Travia. approfondimento Nuovo Olimpo, il cast del film di Ferzan Ozpetek sul red carpet romano

Ecco la sinossi ufficiale della pellicola: “Un regista convoca le sue attrici preferite, quelle con cui ha lavorato e quelle che ha amato. Vuole fare un film sulle donne ma non svela molto: le osserva, prende spunto, si fa ispirare, finché il suo immaginario non le catapulta in un'altra epoca, in un passato dove il rumore delle macchine da cucire riempie un luogo di lavoro gestito e popolato da donne, dove gli uomini hanno piccoli ruoli marginali e il cinema può essere raccontato da un altro punto di vista: quello del costume”. Il testo prosegue: “Tra solitudini, passioni, ansie, mancanze strazianti e legami indissolubili, realtà e finzione si compenetrano, così come la vita delle attrici con quella dei personaggi, la competizione con la sorellanza, il visibile con l'invisibile”. Diamanti arriverà nelle sale italiane il 19 dicembre 2024.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ferzan Ozpetek (@ferzanozpetek) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie