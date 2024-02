L'attore italiano rivela le caratteristiche del protagonista maschile della miniserie, un personaggio nato da una sua idea, che ha scritto in collaborazione con altri autori, e che già ha conquistato il cuore del pubblico del piccolo schermo

Mancano pochi episodi al termine di Un amore, la miniserie televisiva Sky Original trasmessa in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW ma la discussione sui personaggi che animano la storia romantica di cui sono protagonisti Micaela Ramazzotti e Stefano Accorsi è ancora apertissima, come testimoniano le parole di quest'ultimo, l'attore che dà il volto ad Alessandro, il personaggio maschile principale della vicenda.

Accorsi, che è interprete ma anche anima del progetto - che ha ideato e scritto in collaborazione con Enrico Audenino, Giordana Mari, Teresa Gelli e il regista Francesco Lagi - ha parlato del suo protagonista, un personaggio complesso che ha già conquistato i cuori degli spettatori.

Accorsi: “Anna e Alessandro, un rapporto fuori sync”

“Alessandro è un uomo in fuga. Va in giro per il mondo inventandosi mondi futuri perché è un urbanista” Comincia così il racconto di Stefano Accorsi del suo Alessandro, il protagonista di Un amore, un personaggio che, in tutta evidenza, seduce lui per primo.

Nell'intervista esclusiva contenuta in questo servizio l'attore italiano premiato col David di Donatello spiega con poche parole il motivo che sottende la storia d'amore tra il personaggio e Anna, la ragazza conosciuta in un viaggio negli anni Novanta, che rivede solo venti anni dopo dando concretezza a un rapporto tenuto vivo grazie a un flusso di lettere ultra decennale.

Il rapporto tra Anna e Alessandro è “fuori sync”, dice Accorsi, che usa un'espressione tecnica per dire che il tempo (o lo sfasamento temporale) è al centro dell'intera trama.

La storia di Un amore, narrativamente, si muove su due piani temporali (e mostra infatti i due protagonisti in due momenti diversi delle loro vite, da giovani e da adulti) e questo spiega (e dà vita) a un rapporto d'amore “inventato, teorico, astratto. Pieno di proiezioni”, afferma Accorsi.

La magia e la scintilla nascono e si tengono in vita attraverso delle lettere che i due ragazzi usano per tenersi in contatto. Si conoscono veramente? Hanno rivelato l'uno all'altra più di quanto avrebbero voluto dire?

Un amore: il cast e quando va in onda Un amore, miniserie in sei episodi in onda in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW a partire dal 16 febbraio, ogni venerdì, con l'episodio finale in onda il 1°marzo, è un prodotto targato Sky Studios e Cattleya e vede la partecipazione di un cast ricco di interpreti amati dal grande pubblico.

Oltre a Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti – quest'ultima, interprete di comprovato valore, dallo scorso anno anche regista – vede la partecipazione di Beatrice Fiorentini e Luca Santoro come attori chiamati a vestire i panni dei giovani Alessandro e Anna.

Tra i membri del cast figurano anche Alessandro Tedeschi, Andrea Roncato, Ivan Zerbinati, Camille Dugay e Ottavia Piccolo. L'ambientazione del tempo presente è la città di Bologna, luogo d'origine di Alessandro che fa riaffiorare nell'uomo ricordi mai sopiti e voglia di sciogliere i nodi irrisolti della sua vita.

