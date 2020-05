Curon, la data d’uscita della serie Netflix

Netflix ha pubblicato la tanto attesa data d’uscita di “ Curon ”, serie TV originale italiana ambientata in Alto Adige . L’annuncio è giunto attraverso la pagina Facebook ufficiale del servizio di streaming digitale, accessibile attraverso il decoder Sky Q. Pubblicato il poster ufficiale della serie, che sarà disponibile a partire dal 10 giugno 2020. Una delle varie produzioni che saranno messe a disposizione dei fan nei prossimi mesi, da “ The Umbrella Academy ” a “ Tredici ”.

Non puoi nasconderti da te stesso. Curon, una serie originale Netflix, è in arrivo il 10 giugno.

Curon, cosa sappiamo

Il 10 giugno 2020 sarà possibile apprezzare questa nuova serie. “Curon” sarà divisa in sette episodi. Diretta da Fabio Mollo e Lyda Patitucci, è stata scritta da Ezio Abbate e dal suo team. Ecco il cast:

Valeria Bilello (Anna)

Luca Lionello (Thomas)

Federico Russo (Mauro)

Margherita Morchio (Daria)

Anna Ferzetti (Klara)

Alessandro Tedeschi (Albert)

Juju Di Domenico (Miki)

Giulio Brizzi (Giulio)

Max Malatesta (Ober)

Luca Castellano (Lukas)

Per quanto riguarda il genere, si tratta di un supernatural drama. Una serie che mira a fondere mistero, leggenda e realtà. Un percorso complesso, che approfitta di scenari splendidi, nel quale nulla è come sembra. Sotto una superficie pacata si celano inquietanti misteri.

Curon, la trama

Tutto ruota intorno a un villaggio totalmente sommerso dall’acqua. Ciò che dalla superficie è visibile è soltanto il campanile della chiesa, che ancora emerge dal lago che tutto sovrasta. La leggenda vuole che in alcune notti sia possibile sentire il suono delle campane. Queste sono state però rimosse nel 1950. Ecco l’elemento che rende Curon Venosta, località in provincia di Bolzano, rinomata in tutto il mondo.

Curon è la città natale di Anna, che ha appena deciso di tornavi. Lo ha fatto insieme ai suoi gemelli, Mauro e Daria. La donna però all'improvviso svanisce però nel nulla, il che spinge gli altri due ragazzi a fare di tutto pur di ritrovarla. Si cimenteranno in un tortuoso cammino volto a svelare i segreti che si celano dietro l’apparente tranquillità cittadina. Scopriranno così un lato della propria famiglia che ignoravano del tutto.