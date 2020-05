The Umbrella Academy 2: la data di uscita della nuova stagione

I fan hanno atteso a lungo una data d’uscita ufficiale per “The Umbrella Academy 2”, serie tratta dall’omonima graphic novel creata da Gerard Way e Gabriel Bà . Si tratta di uno dei prodotti di punta di Netflix , visibile dunque per gli abbonati Sky attraverso il decoder Sky Q, che consente il download dell’app del servizio di streaming online.

The Umbrella Academy 2, cosa sappiamo

La seconda stagione di “The Umbrella Academy” proporrà dieci episodi dopo il cliffhanger dell’ultima puntata. Vi sarà il ritorno dell’intero cast protagonista:

Tom Hopper: Luther Hargreeves

David Castaneda: Diego Hargreeves

Emmy Raver-Lampman: Allison Hargreeves

Robert Sheehan: Klaus Hargreeves

Aidan Gallagher: Numero 5

Ellen Page: Vanya Hargreeves

Justin Min: Ben Hargreeves

A loro si aggiungeranno alcuni nuovi attori: Yusuf Gatewood, Marin Ireland e Ritu Arya. Il primo interpreterà un leader dotato di un’incredibile intelligenza. La seconda invece una madre texana molto coraggiosa. La terza infine una giovane donna misteriosa.

Per quanto riguarda la trama invece, è possibile che questa seconda stagione segua regolarmente il secondo volume della graphic novel. Il finale di stagione della prima serie ha visto tutti i fratelli cimentarsi in un pericoloso viaggio nel tempo di gruppo, unica speranza per sfuggire alla fine del mondo imminente. Potrebbero ritrovarsi negli anni ’60.

Stando al fumetto, potrebbero sbucare dal nulla a Dallas, coinvolti in qualche mondo con l’assassinio di JFK, tra il tentativo di sventarlo e un aiuto nel compierlo. Potrebbe inoltre esserci più spazio per le vicende del Vietnam, che vedono protagonista Klaus e l’amore della sua vita, deceduto proprio in battaglia. Non è da escludere inoltre che la trama trovi spazio per altri ragazzi dotati di abilità speciali. Ve ne sono infatti altri 36 da scoprire.