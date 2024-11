Superman & Lois, svelato il ruolo di Tom Cavanagh

L’attore canadese è ufficialmente tornato nell’universo DC esteso di The CW dopo la fine di The Flash, che ha concluso la sua corsa di nove stagioni l'anno scorso. Nell'episodio della quarta stagione di Superman & Lois intitolato "Sharp Dressed Man" (andato in onda ieri, lunedì 18 novembre) l’attore interpreta Gordon Godfrey, un giornalista televisivo che modera un dibattito trasmesso in diretta tra Lois Lane (Elizabeth Tulloch) e Lex Luthor (Michael Cudlitz, che ha anche diretto l’episodio)

Il co-showrunner Brent Fletcher ha spiegato perché il ruolo è stato perfetto per Cavanagh: “È esilarante e ha più energia di un bambino di dieci anni! Il personaggio non è per nulla come lui, ma Tom può interpretare quel tipo alla perfezione”, ha detto in una recente intervista rilasciata a TVLine. “È stata una scelta ovvia, non ci abbiamo nemmeno pensato due volte”, ha aggiunto il co-showrunner Todd Helbing.

Superman & Lois ha nel cast il mitico Tom Cavanagh, di cui finalmente è stato svelato il ruolo. L’attore canadese è ufficialmente tornato nell’universo DC esteso di The CW dopo la fine di The Flash, che ha concluso la sua corsa di nove stagioni l'anno scorso. Nell'episodio della quarta stagione di Superman & Lois intitolato Sharp Dressed Man - andato in onda ieri, lunedì 18 novembre - l’attore interpreta Gordon Godfrey, un giornalista televisivo che modera un dibattito trasmesso in diretta tra Lois Lane (Elizabeth Tulloch) e Lex Luthor (Michael Cudlitz, che ha anche diretto l’episodio).

Tom Cavanagh era già nell’universo DC

Cavanagh ha già lavorato a più riprese nell’universo DC grazie ai suoi ruoli come Harrison Wells ed Eobard Thawne in The Flash, oltre ad apparizioni in altre serie dell'Arrowverse come Arrow, Supergirl e Legends of Tomorrow.

Il sopracitato co-showrunner Brent Fletcher aveva già anticipato nel settembre 2024 che Cavanagh sarebbe apparso in Superman & Lois nei panni di “un personaggio completamente nuovo dell’universo DC,” queste le parole che aveva espresso in un’intervista di allora rilasciata a Entertainment Weekly. “Non è qualcosa che avete già visto prima. Avrei voluto avere questo personaggio per 18 stagioni. È stato davvero divertente”, ha aggiunto Fletcher ai microfoni di EW.