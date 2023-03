Superman & Lois 3, il percorso medico di Lois sarà il filo conduttore

Una diagnosi di tumore che entra a gamba tesa nelle dinamiche della famiglia Kent a Smallville: l’esperienza della terza stagione cambia registro Condividi

La terza stagione di Superman & Lois ha colpito in modo particolare il pubblico americano. Nel nostro Paese deve ancora essere trasmessa ma le informazioni che arrivano dall'altra parte di oceano evidenziano un'impronta molto particolare per la serie tv incentrata sulla vita a Smallville di Clark Kent e di Lois Lane, sposati e ormai genitori. Infatti, la diagnosi di cancro e il conseguente percorso medico intrapreso da Lois è al centro della maggior parte delle dinamiche della terza stagione. Un'evoluzione che ha sorpreso molti appassionati della serie, che non si aspettavano questo tipo di svolta ma hanno apprezzato il modo in cui il tema è stato affrontato dagli sceneggiatori. In Italia è da poco finita la trasmissione della seconda stagione e negli Stati Uniti la terza è iniziata appena due settimane fa, quindi per vederla in Italia bisognerà aspettare probabilmente almeno il prossimo autunno.

Il percorso di cura di Lois, le parole di Jonathan Kent La malattia di Lois influenza inevitabilmente tutta la linea narrativa della terza stagione. Una scelta molto coraggiosa da parte degli sceneggiatori, che ha colpito anche gli stessi interpreti, che a sorpresa si sono trovati a raccontare anche le proprie esperienze. Michael Bishop, interprete di Jonathan Kent, ha raccontato in una recente intervista la sua percezione relativamente a questa svolta inattesa del racconto, spiegando che questo imprevisto ha complicato la vita della famiglia Kent, come accade in qualsiasi famiglia che si trova a fare i conti con una diagnosi del genere. Bishop ha vissuto in prima persona un’esperienza simile nella vita reale: “A mia madre è stato diagnosticato un cancro al seno circa cinque anni fa, e il modo in cui Jonathan cerca di realizzare che sua madre ha una patologia del genere è molto simile a come io ho affrontato l'intera situazione. È stato bizzarro sperimentare questa nuova stagione, perché stavo riflettendo molto sulla mia vita e su come l'evento avesse un impatto su di essa. In particolare, mi riferisco alla mia reazione e a quella di Jon, perché effettivamente sono davvero simili tra loro”. approfondimento Superman and Lois 3, la prima immagine di Michael Cudlitz / Lex Luthor

La reazione di Elizabeth Tullock, interprete di Lois Lane Elizabeth Tullock che interpreta Lois Lane ha spiegato il modo in cui ha affrontato questa nuova sfumatura del suo personaggio: "Joanna Kerns mi ha messa in contatto con donne sopravvissute al cancro o a una patologia simile e molto aggressiva, e personalmente l'ho trovata un'esperienza fantastica. Penso di aver parlato o di aver intervistato – non so quale termine sia giusto – 10 o 11 donne diverse". Non un percorso facile per l'attrice, che basandosi sulle reazioni del pubblico americano sembra essere riuscita a far trasparire la giusta modulazione del suo personaggio.