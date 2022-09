Superman & Lois, Michael Bishop è Jonathan Kent

Si stanno definendo gli ultimi dettagli della terza stagione della serie Superman & Lois ed è stato da poco annunciato il primo cambiamento importante, che vedrà un avvicendamento nel ruolo di Jonathan Kent tra Jordan Elsass , che ha dovuto lasciare il ruolo a causa di problemi di salute, e Michael Bishop. La comunicazione del suo abbandono è stata comunicata qualche settimana fa, cogliendo di sorpresa tutti i suoi fan e quelli della serie. Ai produttori sono bastati pochi giorni per individuare nell’attore australiano il sostituto di Elsass. Sarà un cambiamento importante per il telling della trama, anche in funzione del fatto che la terza stagione sarà proprio quella in cui il personaggio di Jonathan Kent assume maggiore rilievo.

La terza stagione di Superman & Lois

GUARDA ANCHE

Tutti i video sulle serie tv

A rivelare una presenza maggiore di Jonathan Kent è stato lo showrunner Todd Helbing, il quale ha spiegato: “Vogliamo senz'altro inserirlo maggiormente nelle storie di supereroi. Quello che Clark gli dice sulla tecnologia kryptoniana può essere inteso in molti modi diversi, perciò vedremo quale strada percorreremo alla fine”. Una spiegazione criptica, che lascia molti interrogativi aperti ma che sottolinea come il suo ruolo ricoprirà maggiore importanza, anche perché, come ha sottolineato Helbing, "vedremo se otterrà il suo costume, se seguirà l'esempio di Nat e come si svolgerà il tutto. Vogliamo assolutamente portare Jonathan in quella vita da supereroe più di quanto non sia stato”. Tutti gli scenari sono comunque aperti sulla serie, anche perché non è stato ancora rivelato se ci sarà anche una quarta stagione o se, invece, la terza sarà l’ultima della serie e quindi tutto dovrà trovare la sua quadra definitiva.