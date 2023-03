Superman and Lois 3, la prima immagine di Michael Cudlitz / Lex Luthor

“Ok. Facciamolo” si legge sul profilo Instagram di Michael Cudlitz sotto una foto che lo ritrae nei panni di Lex Luthor nella terza stagione della serie tv Superman & Lois 3. L’attore che conosciamo per il suo ruolo nel successo del piccolo schermo The Walking Dead e Band of Brothers, è pronto per vestire i panni del celebre antagonista del supereroe Dc Comics nei nuovi episodi della serie.

Superman & Lois 3: di cosa parla

Clark e Lois dovranno fare i conti con una gravidanza, ma secondo alcune informazioni rese note, Lois sparirà nel nulla e Superman dovrà coinvolgere un vecchio amico per ritrovarla e salvarla. Al centro della storia sempre Clark Kent e Lois Lane, storica coppia Dc Comics qui interpretati da Tyler Hoechlin ed Elizabeth Tulloch. In questa stagione entrambi dovranno gestire lo stress e i problemi dell’essere genitori in una società contemporanea, dividendosi tra lavoro e famiglia. Tornano a Smallville, dove devono affrontare persone e ricordi del loro passato tra cui Lana, ex interesse amoroso di Clark. La stagione prende il via settimane dopo la fragorosa sconfitta di Ally Alston. Clark e Lois ora lavorano insieme allo Smallville Gazette e si godono la vita nella piccola cittadina. Ma l’idillio romantico della coppia è solo una piccola luce sulla difficoltà del mantenere “il segreto”. Mentre Chrissy cerca di bilanciare il nuovo interesse romantico e l’amicizia con Lois, una nuova missione sotto copertura della giornalista rivela un nemico che promette di cambiare la famiglia Kent per sempre. Superman è pronto a smuovere le montagne per la sua famiglia, ma con un nemico così spietato potrebbe non essere abbastanza. Nel frattempo Jordan scopre cosa significa avere un’identità segreta, mentre Jonathan è alla ricerca di un futuro oltre il campo da football. In mezzo a tutto questo trambusto, John Henry è perseguitato dal suo doppleganger del passato, portando a dolorose conseguenze per lui e per Natalie. Lana Lang e Kyle lavorano sulle proprie vite da separati, mentre Sarah esplora cosa il futuro ha in serbo per lei e Jordan ora che è a conoscenza delle sue abilità.