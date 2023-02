The Walking Dead, via alle riprese dello spin-off su Rick e Michonne

Le riprese dello spin-off di The Walking Dead con Andrew Lincoln e Danai Gurira nei panni di Rick e Michonne sono iniziate ufficialmente nel New Jersey il 13 febbraio . Lincoln è stato infatti avvistato in scenza nei panni del suo iconico personaggio Rick Grimes. La prima stagione sarà costituita da sei episodi e verrà girata a Carlstadt, nel New Jersey, e ad Atlanta, in Georgia, fino al 16 marzo 2023 con il titolo provvisorio The Walking Dead: Summit. Originariamente sviluppato come una trilogia di lungometraggi di The Walking Dead con Lincoln, AMC ha annunciato di aver ripensato il progetto come una nuova serie al Comic-Con di San Diego nel luglio 2022, e lo spin-off è ora previsto per la premiere nel 2024.

Sebbene Rick e Michonne siano apparsi separatamente in una sequenza di coda che ha concluso il finale della serie di The Walking Dead, il pubblico non li ha visti insieme dall'episodio del 2018 in cui Rick è uscito di scena. Inizialmente intitolato The Walking Dead: Rick & Michonne, lo spin-off dello showrunner Scott M. Gimple segue la coppia "in una saga romantica pericolosa on the road in cui entrambi sono messi alle strette da una nuova civiltà e orde di morti”.

Dove è finito Rick?

Si presumeva che Rick fosse morto dopo essere scomparso nella stagione 9 di The Walking Dead, portato via a bordo di un elicottero militare della Civic Republic con Jadis/Anne. Dopo che la serie limitata The Walking Dead: World Beyond ha rivelato che Jadis ha ceduto Rick al CRM - una forza militare autoritaria in tutto l'universo di Walking Dead - il finale della serie Rest in Peace ha confermato che Rick ha trascorso più di sei anni come prigioniero di lavoro del Civic Republic con sede nella Philadelphia post-apocalittica.

Rick e Michonne: la sinossi ufficiale

AMC Studios descrive lo spin-off di The Walking Dead: "Questa serie presenta un'epica storia d'amore di due personaggi cambiati da un mondo cambiato. Tenuti separati dalla distanza. Da un potere inarrestabile. Dai fantasmi di chi erano. Rick e Michonne vengono gettati in un altro mondo, costruito su una guerra contro i morti... E, in ultima analisi, una guerra contro i vivi. Riusciranno a trovarsi l'un l'altro e ritrovare loro stessi in un luogo e in una situazione diversa da qualsiasi altra abbiano mai conosciuto prima? Sono nemici? Amanti? Vittime? Vincitori?”.