The Walking Dead: World Beyond, lo spin-off arriverà in autunno

The Walking Dead: World Beyond, spin-off di “The Walking Dead” arriverà in autunno 2020. Ecco cosa sappiamo della serie

L’emergenza coronavirus (AGGIORNAMENTI - SPECIALE - LA MAPPA) ha messo in pausa molte produzioni, in televisione come al cinema, da “No Time To Die” a “John Wick 4”. Non mancano però annunci rassicuranti, come quello relativo “The Walking Dead: World Beyond”. La AMC ha infatti spiegato come la fase di post-produzione sarà terminata nei tempi previsti per una messa in onda ad autunno 2020.

Uno spin-off particolarmente atteso, annunciato ormai un anno e mezzo fa. Aggiornamenti in merito sono stati forniti da Ed Carool, capo dell’emittente, impegnato in un meeting a distanza con gli azionisti della rete: “Ci sono stati alcuni aggiornamenti. La première di ‘Killing Eve’ è stata anticipata di alcune settimane. ‘Walking Dead: World Beyond’ è stato invece spostato in autunno. Saremo pronti per la première, dal momento che stiamo concludendo la post-produzione”.

Buone notizie anche per i fan di “Fear the Walking Dead”, altro noto spin-off della serie tratta dal fumetto di Robert Kirkman. Si è giunti alla sesta stagione, con i primi episodi previsti per la seconda metà dell’anno. Le riprese si dovrebbero infatti svolgere in Georgia, tra gli Stati più attivi nelle richieste per la riapertura negli Stati Uniti. Molte restrizioni sono già state allentate e non manca ormai molto prima del ritorno sul set.

The Walking Dead: World Beyond, cosa sappiamo

“The Walking Dead: World Beyond” è una serie spin-off di “The Walking Dead”, creata da Scott M. Gimple e Matt Negrete. L’idea è quella di raccontare le vite di svariati personaggi che non hanno mai vissuto in un mondo privo di zombie famelici.

Si tratta di una generazione nata dopo l’esplosione dell’apocalisse. Giovani adulti costretti fin dalla tenera età a lottare per la propria sopravvivenza. Si ritrovano in un mondo privo di una precisa società, che li chiamerà a trovare una propria identità, sia questa buona o cattiva.

La serie ha dei punti di contatto con altre produzioni del franchising. Si fa infatti riferimento alla CRM, di cui Elizabeth è la leader. Una misteriosa organizzazione che ha preso Rick Grimes. Tra i suoi membri vi è anche Isabelle, ben nota ai fan di “Fear of the Walking Dead”.

Ecco il cast: