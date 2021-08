Finalmente i fan di The Walking Dead potranno scoprire come finirà la serie tv post apocalittica, in uscita oggi con l'undicesima stagione. I sopravvissuti all’invasione degli Zombie dovranno vedersela con i Mietitori, già proposti nella decima stagione, ma anche con la loro parte più intima e personale, in un gioco psicologico tanto sottile quanto pericoloso. Andiamo a scoprire il cast di quest'ultima stagione