The Walking Dead 11, nuovo trailer dell'ultima stagione

Siamo alle battute finali per la serie che ha tenuto gli spettatori di tutto il mondo incollati allo schermo: “The Walking Dead 11 ”, infatti, è l’ultima stagione per i sopravvissuti all’invasione di Zombie.

The Walking Dead 11, la sinossi del primo episodio

approfondimento

Questo quanto vedremo nel primo episodio di “The Walking Dead 11”, la stagione conclusiva:

In Acheron - Part I: In seguito a una fallimentare ricerca di cibo e di provviste varie, il gruppo rientra ad Alexandria, anche se le scorte a disposizione non sono minimamente sufficienti per poter sopravvivere a lungo. Così, Maggie propone un piano davvero molto azzardato, ma non esistono alternative valide. Tornare là fuori e continuare a cercare provviste è l’unica possibilità che hanno.

Così, i protagonisti si rimettono in cammino, ma una terribile tempesta li obbliga a mettersi al riparo all’interno di un tunnel sotterraneo della metropolitana. Mentre l’ansia e i sospetti crescono sempre di più, i sopravvissuti di Alexandria scoprono tutto ciò che Maggie e il resto della banda hanno dovuto sopportare. Nel contempo, qualcuno viene catturato dai Mietitori e trasferito in un luogo misterioso e oscuro.