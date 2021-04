The Walking Dead 11, il teaser e la data d'uscita

La decima stagione di “The Walking Dead” è terminata con l’ultimo episodio bonus dedicato alla storia di Negan. AMC ha già dato il via alla corsa verso l’undicesima e ultima stagione dell’amato show tratto dal fumetto di Robert Kirkman.

La stagione conclusiva debutterà sul piccolo schermo il prossimo 22 agosto e sarà composta da 24 episodi. L’ultimo arco narrativo delle avventure dei sopravvissuti alla terribile invasione zombie, quindi, dovrebbe concludersi nei primi mesi del prossimo anno, salvo ulteriori imprevisti dovuti all’emergenza sanitaria in corso (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA).

AMC non ha però alcuna intenzione di chiudere questa parentesi post apocalittica, annunciando “Tales of the Walking Dead”, spin-off dedicato a Daryl e Carol; i nuovi episodi di “Fear The Walking Dead” e “The Walking Dead: World Beyond”. A ciò si aggiunge una trilogia cinematografica dedicata all’ormai ex protagonista dello show, Rick Grimes. La conclusione dell’arco narrativo principale non corrisponde, di fatto, alla chiusura del franchise, che continua spostando l’attenzione su altri personaggi.