Covid in Italia e nel mondo, ultime notizie di oggi 6 aprile. DIRETTA

L'Italia, dopo i tre giorni in zona rossa durante le festività pasquali, torna a essere divisa in due fasce (arancione e rosso). Da domani 7 aprile si torna a scuola in presenza fino alla prima media anche in zona rossa. Ecco i colori dei diversi territori e cosa si può fare e non fare. Intanto le Regioni chiedono al governo di valutare aperture dal 20/4 se i dati lo consentiranno e giovedì potrebbe esserci un vertice al riguardo