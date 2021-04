"Sbaglia chi fa politica sull'epidemia. Sull'epidemia bisogna unire l'Italia e fare quest'ultimo sforzo perchè non manca tanto". Sono queste le parole del ministro Roberto Speranza a DiMartedì. Il titolare della Salute ha parlato dell'emergenza sanitaria (COVID: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI) a partire dalla validità del vaccino AstraZeneca fino all'intera campagna di vaccinazione (LO SPECIALE VACCINI - L'ALGORITMO CHE CALCOLA QUANDO SI VERRÀ VACCINATI) che ritiene "presto darà risultati positivi e saremo in grado di programmare un futuro diverso". Sul tornare a viaggiare, invece, sotiene non sia ancora arrivato il momento.

"Spero che entro fine estate tutti possano ricevere il vaccino"

"Spero che per la fine dell'estate ogni italiano che vorrà potrà ricevere la vaccinazione - ha affermato il ministro - dobbiamo lavorare giorno e notte e avremo un percorso di graduale miglioramento. Non c'è una data X o un momento magico in cui scompaiono le misure e si tornerà come prima ma ci sarà gradualità". Speranza ritiene che entro la fine della stagione estiva l'Italia potrà essere nelle condizioni "di dare il vaccino a tutti e questo ci consente di aprire una stagione totalmente diversa, perchè anche i dati di oggi - ha concluso - ci consegnano una complessità: non è ancora tutto finito purtroppo".