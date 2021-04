Roma, proteste per riaperture: tafferugli davanti alla Camera. DIRETTA

Alla protesta sono visibili bandiere blu di Italexit, il movimento del senatore Gianluigi Paragone, ex Movimento 5 Stelle. Presenti anche militanti di CasaPound. In piazza Montecitorio ha preso la parola, tra gli altri, anche il deputato Vittorio Sgarbi. Poi alcune decine di persone hanno tentato di forzare il cordone delle forze dell'ordine, ma sono stati respinti. Dopo un nuovo tentativo da parte dei manifestanti, che hanno usato anche una transenna, la polizia ha fatto una carica di alleggerimento. Contro le forze dell'ordine c'è stato anche un lancio di oggetti. Molti dei presenti non indossano la mascherina.

Sit-in di protesta: "Siamo imprenditori, non delinquenti"

A manifestare circa 800 persone, secondo quanto si apprende. Alcune hanno cantato l'inno di Mameli, altre hanno scandito lo slogan 'Libertà, libertà'. "Ci stanno affamando, toglietevi il casco e venite con noi", ha urlato qualcuno rivolto alle forze dell'ordine che fronteggiano il sit-in in assetto antisommossa. "Siamo imprenditori, non delinquenti" urlano ai megafoni in piazza Montecitorio i commercianti e ristoratori.

Manifestante vestito come Jake Angeli

Presente alla manifestazione anche un uomo vestito come Jake Angeli, l'appartenente al movimento Q-Anon che fece irruzione al Congresso Usa a Washington, ovvero con il copricapo di pelo, le corna e il viso dipinto col tricolore italiano. "Bisogna far fare il giro del mondo a questa manifestazione, così come è successo negli States", spiega l'uomo di 51 anni, un ristoratore modenese che dice di essere "aperto da gennaio, perché da un anno non è cambiato nulla, nonostante tutte le chiusure". E con il volto truccato con i colori della bandiera italiana aggiunge: "Siamo esasperati. Nessuno ci ha mai ascoltato. Mi sono dovuto vestire da pagliaccio per attirare l'attenzione. Spero che ora qualcuno si accorga di noi e ci ascolti. Ho dovuto pagare gli strozzini per pagare i dipendenti".