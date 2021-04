Covid, a Milano la protesta dei venditori ambulanti. VIDEO

I manifestanti si sono radunati in piazza Duca d’Aosta, davanti alla Stazione Centrale, al grido “lavoro, lavoro” e chiedono di poter riaprire "prima possibile " e "immediati ristori" per il comparto "allo stremo”

Giornata di proteste a Milano. Oltre ai bus a noleggio, in mattinata sono scesi in piazza anche i venditori ambulanti, penalizzati dalle restrizioni anti Covid. I manifestanti si sono radunati in piazza Duca d’Aosta, davanti alla Stazione Centrale, al grido "lavoro, lavoro".

"Siamo gli unici ancora chiusi. È giusto che riaprano le scuole, molti negozi riapriranno o non sono mai stati chiusi: noi chi siamo? I nemici sociali?", la loro protesta. I commercianti chiedono di poter riaprire "prima possibile " e "immediati ristori" per il comparto "allo stremo".