Centinaia di attività hanno riaperto per protesta, ma senza servire i clienti. Sono stati nei negozi per testimoniare un disagio ormai insostenibile. "Noi così finiamo tutti per strada. Dobbiamo ancora pagare le forniture della scorsa stagione ma intanto non abbiamo guadagnato. E non ci vengano a parlare di ristori, secondo lei un negozio a Chiaia cosa ci fa con duemila euro?", è lo sfogo di uno dei negozianti in via Carlo Poerio