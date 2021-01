The Walking Dead: Ii sei nuovi episodi della decima stagione (FOTO)

1/7

sei nuovi episodi della decima stagione di The Walking Dead arrivano su FOX (Sky, 112) a partire da lunedì 1 marzo alle 21. Le nuove guest star presenti in questi episodi sono tra gli altri: Robert Patrick (Terminator 2: Judgment Day, Perry Mason, Scorpion) nel ruolo di "Mays", Hilarie Burton Morgan (One Tree Hill, White Collar, Friday Night In with the Morgans) nel ruolo di "Lucille", insieme alla nuova co-protagonista Okea Eme-Akwari (Groenlandia, Cobra Kai) nel ruolo di "Elijah".

The Walking Dead, il teaser della nuova stagione