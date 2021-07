The Walking Dead 11, il trailer della nuova stagione

La AMC ha rilasciato il trailer dell’undicesima stagione di The Walking Dead, in onda a partire dal 22 di agosto.

Dopo una lunga attesa, la AMC ha diffuso il primo trailer completo ufficiale di The Walking Dead 11 , l’ultima stagione della riuscitissima serie televisiva post-apocalittica che ha tenuto con il fiato sospeso milioni di spettatori in tutto il mondo. L’undicesima stagione sarà anche l’ultima: i fan dovranno salutare i loro beniamini in quella che si preannuncia come una stagione ricca di colpi di scena e super adrenalinica. Il progetto è stato suddiviso in due parti, la prima sarà trasmessa negli USA su AMC dal 22 di agosto, ma il debutto è previsto per il 15 di agosto sulla piattaforma di streaming AMC+. In Italia, invece, la diffusione degli episodi è stata affidata a Disney+, che trasmetterà le puntate in contemporanea con il canale statunitense.

Inoltre, è stato rivelato il nome dell’attrice che vestirà i panni di Pamela Milton, la furba e nevrotica governatrice del Commonwealth. Il ruolo è stato infatti affidato a Laila Robinson, già presente in The Boys e Homeland. Josh Hamilton sarà Lance Hornsby mentre resta ancora segreto il nome dell’attore che interpreterà Sebastian, il figlio di Pamela. Si uniranno al cast anche Ritchie Coster, Michael James Shaw (Mercer) e Margot Bingham (Stephanie).

Il produttore Scott Gimple, in occasione della presentazione del trailer, ha dichiarato che “Sarà una serie grandiosa, ricca di colpi di scena e in continua evoluzione. Gli episodi saranno suddivisi in tre gruppi da 8 e ci reinventeremo ogni volta. Sarà un finale epico, un addio lungo tutta una stagione.”

The Walking Dead 11, la trama del primo episodio

In Acheron - Part I: In seguito a una fallimentare ricerca di cibo e di provviste varie, il gruppo rientra ad Alexandria, anche se le scorte a disposizione non sono minimamente sufficienti per poter sopravvivere a lungo. Colta dalla disperazione, Maggie fa una proposta tanto azzardata quanto necessaria: tornare là fuori per cercare ancora delle provviste per la sopravvivenza della comunità.

I protagonisti si rimettono dunque in cammino, ma un terribile imprevisto è dietro l’angolo: una forte tempesta li costringe infatti a rifugiarsi in un tunnel sotterraneo della metropolitana. Mentre l’angoscia e i dubbi continuano a crescere, gli abitanti di Alexandria vengono a conoscenza delle torture e dei terribili eventi che Maggie e il gruppo hanno dovuto subire. Nel frattempo, un componente del gruppo viene catturato dai Mietitori che lo portano in un luogo non ben precisato.