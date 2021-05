The Walking Dead 11: un nuovo video ci porta dietro le quinte

L’undicesima stagione di The Walking Dead



L’undicesima e ultima stagione che arriverà il 22 agosto avrà una premiere composta da un doppio episodio diretto da Kevin Dowling (già dietro la cinepresa per The Strain e Mayans MC, tra gli altri).



"Stiamo girando gli episodi uno e due proprio ora, è un episodio in due parti, una prima in due parti. Cosa posso dire? Sta tornando a essere spaventoso, è spaventoso. Stiamo facendo uno sforzo per far si che i primi due o tre episodi lo siano, così come tutta la stagione. Stiamo esplorando e facendo cose che non ho mai visto fare prima nello show, il che è davvero eccitante. Solo diversi set e luoghi, e il fatto che ce la faremo durante la pandemia è una testimonianza che la troupe della Georgia è incredibile. È grande, penso di poterlo dire", queste le parole dello scrittore e produttore Jim Barnes, in occasione di un'intervista al podcast Talk Dead to Me.



Senza nulla spoilerare della trama di The Walking Dead 11, annunciamo soltanto che a essere grande protagonista della stagione finale sarà il Commonwealth, un misterioso gruppo militarizzato.