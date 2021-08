The Walking Dead 11, le nuove foto mostrano l'arrivo dell'antagonista

Il materiale fotografico mostra in anteprima l'attore Ritchie Coster nei panni del Popa, il leader del gruppo dei Razziatori che comparivano nel finale della stagione 10 Condividi:

Quasi finita l'attesa dei fan di “The Walking Dead” che tra pochi giorni avranno a disposizione le nuove puntate che compongono il finale della storia che va avanti sul piccolo schermo dal 2010. L'undicesima stagione debutterà su Disney+ il 23 Agosto, un giorno dopo la messa in onda negli Stati Uniti; gli episodi saranno visibili anche via Sky Q e NOW. Tra le anteprime disponibili nelle ultime febbrili settimane prima della première, spuntano le foto del nuovo antagonista, il leader del pericoloso gruppo dei Razziatori, interpretato dall'attore Ritchie Coster.





Le anticipazioni online approfondimento The Walking Dead 11, il trailer della nuova stagione Le foto e le anticipazioni dal set che si stanno diffondendo in rete da settimane sono la misura dell'interesse che si sta sviluppando intorno all'undicesima stagione di “The Walking Dead”, il fortunato show statunitense che si concluderà con 24 puntate divise in tre parti, rilasciate in 3 gruppi di otto episodi con la terza ed ultima parte che andrà in onda nel 2022. La prima parte della nuova stagione andrà in onda negli States a partire dal 22 Agosto, il giorno seguente su Disney+, ma alcuni spettatori hanno potuto già vedere le prime otto puntate attraverso una speciale anteprima riservata agli iscritti al servizio streaming di AMC Network lo scorso 15 Agosto.

Le foto dell'antagonista che vestirà i panni del Popa sono spuntate su Twitter pochissime ore prima del debutto per gli iscritti. Nel tweet che accompagnava la foto del personaggio, si conferma la presenza dell'attore che lo interpreta, Ritchie Coster, nel cast.





approfondimento The Walking Dead 10, le origini di Negan: il trailer del finale Coster è un attore britannico che ha preso parte a diversi film, in particolare thriller. Comparso anche in “The Dark Knight”, ha recitato in titoli come “Submission”, “American Gangster” e “Jonny Zero”. Sul piccolo schermo vanta partecipazioni a show di successo come “True Detective”. Precedentemente AMC aveva diffuso le foto ufficiali della stagione undici che avevano come protagonisti Maggie e Negan. Il nuovo villain viene invece ora svelato dopo che il gruppo dei Razziatori era stato menzionato sul finale della decima stagione.