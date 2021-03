Superman & Lois, ufficiale: una seconda stagione per la serie tv

A poche ore dall’uscita della prima stagione, The CW annuncia nuovissimi episodi in arrivo per la fine dell’anno

Poco dopo l’uscita del primo episodio, il network statunitense The CW ha annunciato l’uscita della seconda stagione che vedrà evolversi le storie dei protagonisti già in gioco. “ Superman & Lois ” è solo uno dei tanti titoli rinnovati che animeranno questa stagione televisiva, fortemente penalizzata dall’arrivo del Covid-19 ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ).

Indiscrezioni sulla nuova stagione

approfondimento

Superman & Lois, il trailer dello spin-off di Supergirl

Targata DC, la serie tv diretta da Todd Helbing prende spunto dagli omonimi fumetti per raccontare le avventure di Superman (Tyler Hoeclin) e della collega e moglie Lois (Elizabeth Tulloch).

L’attore statunitense, classe ’87, è diventato celebre sul piccolo schermo grazie ai ruoli in “Settimo cielo” e “Teen wolf” e per aver preso parte alle trasposizioni cinematografiche di fumetti come “Supergirl”, “The Flash” e “Arrow”. Lo stesso è successo per l’attrice Elizabeth Tulloch, già abituata alla recitazione di supereroi.

Hanno partecipato alle riprese anche Dylan Walsh, Emmanuelle Chriqui, Erik Valdez, Wole Parks, Jordan Elsass, Alexander Garfin e Inde Navarrette.

Nonostante non lo si sappia di preciso (la prima stagione è ancora in onda), si stima che i nuovi episodi saranno trasmessi al grande pubblico nel periodo a cavallo tra la stagione televisiva 2021/2022.

Queste le parole del Presidente di The CW Mark Pedowitz a TV Line: “Il debutto di Superman e Lois è stato a dir poco fenomenale, sulle diverse piattaforme. È una testimonianza della creatività, del duro lavoro e della dedizione di persone di grande talento, che hanno lavorato senza sosta in questo periodo e ambiente complicato”.

Allo stesso modo, non essendo la prima stagione ancora uscita in Italia, non si sa su quale piattaforma potrebbero essere mandati in onda gli episodi.