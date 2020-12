Superman & Lois, è uscito il trailer della serie

Il network americano The CW ha presentato il primo trailer della serie tv, che andrà in onda negli Stati Uniti a partire dal 23 febbraio 2021. Protagonisti Tyler Hoeclin ed Elizabeth Tulloch

È uscito il primo trailer di “Superman & Lois”, la nuova serie in arrivo su The CW Network dedicata ad uno dei più celebri supereroi della DC Comics.

“Superman & Lois”, di cosa parla

“Superman & Lois” offrirà una versione più “famigliare” del supereroe e seguirà Clark Kent (Tyler Hoechlin) mentre si occupa di crescere i due figli Jonathan (Jordan Elsass) e Jordan (Alexander Garfin) avuti con Lois Lane. Superman, quindi, dovrà affrontare i problemi tipici di ogni genitore e vivrà dinamiche decisamente poco “soprannaturali”. La serie è prodotta da Greg Berlanti, lo stesso creatore di “Supergirl” e arriverà in anteprima negli Stati Uniti su The CW Network il 23 febbraio. Ancora nessuna notizia per quanto riguarda l'Italia.