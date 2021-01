Superman & Lois, il trailer dello spin-off di Supergirl

Ieri sera The CW ha diffuso il trailer di Superman & Lois, nella quale scopriamo qualcosa in più dell'attesissima serie che debutterà il prossimo 23 febbraio con una season premiere di ben 90 minuti, seguita da uno speciale di circa 30 minuti con interviste al cast. Questa serie si concentrerà in modo particolare sul ruolo di Clark Kent (Tyler Hoechlin) e Lois Lane (Elizabeth Tulloch) come genitori di due figli maschi. La coppia non sa se i due adolescenti, Jonathan (Jordan Elsass) e Jordan (Alexander Garfin) hanno a loro volta dei superpoteri, come il papà. Le vicende si svolgono a Smallville, un richiamo alla storica serie con protagonista Tom Welling.

Superman & Lois, la sinossi ufficiale

Dopo anni passati ad affrontare supercriminali egomaniaci, mostri che portano scompiglio a Metropolis e invasori alieni intenzionati a spazzare via l’umanità, il supereroe più famoso del mondo, l’Uomo d’Acciaio alias Clark Kent (Tyler Hoechlin), e la giornalista più famosa dei fumetti, Lois Lane (Elizabeth Tulloch), si ritrovano faccia a faccia con una delle sfide più grandi di sempre: gestire lo stress, le pressioni e le difficoltà di essere due genitori che lavorano nella società contemporanea. Crescere due ragazzini è già un lavoro scoraggiante, ma la situazione è resa ancor più complessa dalle preoccupazioni di Clark e Lois, che si domandano se i loro figli Jonathan (Jordan Elsass) e Jordan (Alexander Garfin) erediteranno i poteri kryptoniani del padre. Di ritorno a Smallville per occuparsi di alcune questioni della famiglia Kent, Clark e Lois si riavvicinano a Lana Lang (Emmanuelle Chriqui), che lavora come responsabile prestiti e fu il primo amore di Clark, e suo marito Kyle Cushing (Erik Valdez), capo dei vigili del fuoco. Gli adulti non sono gli unici a riscoprire vecchi amici in quel di Smallville, poiché Jonathan e Jordan ritrovano la figlia ribelle di Lana e Kyle, Sarah (Inde Navarrette). Ovviamente non ci sono mai momenti noiosi nella vita di un supereroe, soprattutto quando il padre di Lois, il generale Samuel Lane (Dylan Walsh) si rivolge a Superman per sconfiggere un cattivo o salvare la situazione con scarsissimo preavviso. Intanto, il ritorno di Superman e Lois nell’idilliaca Smallville viene turbato da un misterioso sconosciuto (Wolé Parks) che entra nelle loro vite.