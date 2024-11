Tron: Ares, svelata una nuova foto del film con Jared Leto

Un'immagine di Tron 3, in esclusiva per il magazine Empire, rivela un nuovo design della Lightcycle. Il regista di Ares anticipa un sequel emozionante: Joachim Rønning dirigerà il cantante e divo di Hollywood, che interpreta quell’Ares messo a titolo, un programma che lascerà il Grid per intraprendere una pericolosa missione nel mondo reale. E Jeff Bridges è confermato nel ruolo di Kevin Flynn

Nelle scorse ore è stata svelata una nuovo foto di Tron: Ares, il terzo attesissimo film della saga cinematografica di Tron.

Un'immagine di Tron 3, in esclusiva per il magazine Empire, rivela un nuovo design della Lightcycle. Il regista di Tron: Ares anticipa un sequel emozionante: Joachim Rønning dirigerà il cantante e divo di Hollywood Jared Leto, che interpreta quell’Ares messo a titolo, un programma che lascerà il Grid per intraprendere una pericolosa missione nel mondo reale. E Jeff Bridges è confermato nel ruolo di Kevin Flynn.

Poche ore fa, la rivista Empire ha pubblicato una nuova immagine (che potete guardare in fondo a questo articolo) di Tron: Ares, che mostra Ares di Leto davanti a una versione evoluta della Lightcycle. Questa Lightcycle non sembra più una moto, ma piuttosto un veicolo a quattro ruote. Lo sfondo suggerisce che il veicolo di Ares sia parcheggiato in un ambiente simile a una fabbrica.

Potete guardare in fondo a questo articolo l'immagine in questione, ossia la nuova foto dei film Tron: Ares con protagonista Jared Leto.