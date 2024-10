Thirty Seconds To Mars, la band di Jared Leto torna live in Italia

Dopo il successo del Seasons World Tour 2024 nei palazzetti di Bologna e Torino, il gruppo musicale rock alternativo statunitense formatosi nel 1998 a Los Angeles e capitanato dall’attore Premio Oscar torna nel nostro Paese con quattro imperdibili appuntamenti nel 2025. Suoneranno il 2 luglio all’Ippodromo Snai San Siro di Milano, il 3 luglio alla Casa Rossa Arena di Gorizia, il 6 luglio all’Arena Flegrea di Napoli per il Noisy Naples Fest e l’8 luglio al Collisioni di Alba



Dopo il successo del Seasons World Tour 2024 nei palazzetti di Bologna e Torino, la band capitanata dal divo di Hollywood Jared Leto torna nel nostro Paese con quattro imperdibili appuntamenti nel 2025. Suoneranno il 2 luglio all’Ippodromo Snai San Siro di Milano, il 3 luglio alla Casa Rossa Arena di Gorizia, il 6 luglio all’Arena Flegrea di Napoli per il Noisy Naples Fest e l’8 luglio al Collisioni di Alba. A partire dalle ore 10:00 di oggi, martedì 29 ottobre 2024, i biglietti saranno disponibili in prevendita per gli utenti iscritti a My Live Nation. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente sul sito ufficiale di Live Nation.

La vendita generale dei biglietti sarà aperta alle ore 10:00 di giovedì 31 ottobre 2024 sui siti di Ticket Master, Ticket One e Viva Ticket. I quattro appuntamenti nel nostro Paese sono una grandissima occasione per ascoltare i brani più iconici del gruppo musicale rock alternativo statunitense formatosi nel 1998 a Los Angeles. Oltre alle hit del passato, Jared Leto e suo fratello Shannon faranno senz’altro ascoltare tutti i nuovi brani pubblicati nell’ultimo disco, It's The End Of The World But It's A Beautiful Day, uscito il 15 settembre 2023 e pubblicato dall’etichetta musicale Virgin Records.



Il sesto album in studio I Thirty Seconds to Mars sono una band multi-platino composta dai fratelli Jared e Shannon Leto.

Nel settembre 2023 è uscito il loro sesto album in studio, It's The End Of The World But It's A Beautiful Day, un disco che inaugura una nuova fase per il gruppo, che sceglie non solo di esplorare lati oscuri dell'esperienza umana ma che contempla anche quella speranza tutta positiva che porta a riconoscere la bellezza del mondo e delle cose anche quando ci si trova ad affrontare ostacoli che all'apparenza sembrano impossibili da superare. Il singolo principale, Stuck, “ha debuttato al numero 1 della classifica delle radio alternative e ha raggiunto la top 10 in Italia, segnando la più rapida scalata della carriera della band”, si legge sul sito di Virgin Radio.

C’è poi Seasons, il singolo omonimo che dà il titolo anche all'attuale tour della band (il Seasons World Tour 2024 che ha fatto tappa anche a Bologna e Torino) che è in testa alla classifica dell'airplay tedesco. Questa canzone parte da un interrogativo: ci si chiede se l’uomo sia capace di accettare il cambiamento mentre attraversa le diverse stagioni della vita.

Thirty Seconds to Mars, una band cult

I Thirty Seconds to Mars sono un gruppo rock alternativo statunitense nato nel 1998 a Los Angeles. La band è stata fondata dai fratelli Jared e Shannon Leto. Inizialmente si trattava di un duo, ma poi è diventata una band con l’aggiunta di Solon Bixler e Matt Wachter, che si sono uniti ai fratelli Leto all'inizio degli anni 2000. Nel 2003, Tomo Miličević ha poi sostituito Bixler come chitarrista, mentre Wachter ha lasciato il gruppo nel 2007 ed è stato sostituito dal bassista Tim Kelleher.

Tomo Miličević a sua volta ha abbandonato il gruppo nel 2018, così i Thirty Seconds to Mars sono tornati a essere un duo, come alle origini della loro avventura musicale. Il tastierista Braxton Olita e Stevie Aiello si uniscono ai fratelli Leto per i concerti dal vivo. La band ha pubblicato sei album in studio, ossia i seguenti: 30 Seconds to Mars (2002), A Beautiful Lie (2005), This Is War (2009), Love, Lust, Faith and Dreams (2013), America (2018) e It's the End of the World but It's a Beautiful Day (2023).

Lo stile della loro musica spazia tra rock alternativo, progressive e arena rock. A partire dal 2018, i Thirty Seconds to Mars hanno incorporato più elementi pop ed elettronici.

Jared Leto, che qui è voce, chitarra ritmica, basso e tastiera, è il celebre attore di Hollywood.

Jared Leto, la star di Hollywood è il frontman Il frontman dei Thirty Seconds to Mars è Jared Leto. Attore, musicista e regista statunitense nato nel 1971, ha ottenuto il successo come attore interpretando Jordan Catalano nella serie My So-Called Life. La sua carriera cinematografica è decollata con ruoli in film come Requiem for a Dream, Fight Club e American Psycho. È noto per la sua versatilità e per la capacità di trasformarsi fisicamente per i ruoli, adattando il suo aspetto e persino gli accenti. Nel 2014, ha vinto l'Oscar come miglior attore non protagonista per il ruolo di Rayon in Dallas Buyers Club. Nel 2016, ha interpretato Joker in Suicide Squad, riscuotendo un grande successo. Parallelamente alla carriera cinematografica, Jared Leto porta avanti la sua seconda grande passione: quella per la musica. Parliamo infatti del frontman e fondatore del gruppo rock Thirty Seconds to Mars, creato nel 1998 con il fratello Shannon. Leto ha diretto anche vari video musicali della band, vincendo premi agli MTV Video Music Awards. Nel 2012, il suo documentario Artifact è stato premiato al Toronto International Film Festival. approfondimento Jared Leto si lancia sul palco con il bungee jumping: il video virale