Jared Leto ha diretto il nuovo video dei suoi Thirty Seconds to Mars

È stato pubblicato su YouTube il videoclip di Stuck, il nuovo singolo dei Thirty Seconds to Mars. Il brano anticipa l'uscita del nuovo disco dei fratelli Leto, intitolato It's The End Of The World But It's a Beautiful Day e atteso per settembre (è il loro sesto album in studio). Il video che accompagna la canzone è diretto da Jared Leto stesso, frontman della band americana (fondata assieme a suo fratello). L'attore-musicista definisce con queste parole la sua creazione video: "È una lettera d'amore ad alcuni dei miei fotografi preferiti". In fondo a questo articolo potete guardare il video della canzone Stuck, per la regia di Jared Leto.

“Grazie a mia madre, incredibilmente creativa, io e mio fratello abbiamo sviluppato l'amore per l'arte e la fotografia fin dalla tenera età”, ha spiegatp Jared Leto. “Il video di Stuck – la nostra prima nuova canzone in cinque anni – è una lettera d'amore ad alcuni dei miei fotografi preferiti. Artisti che hanno avuto un impatto molto profondo su di me come Richard Avedon, Irving Penn, Robert Mapplethorpe, Diane Arbus, Herb Ritts e altri. Artisti il cui lavoro ha cambiato il modo in cui vedevo le cose e mi ha mostrato nuove possibilità a ogni svolta".

Come si evince dall'elenco di fotografi citati da Jared Leto, si tratta di mostri sacri della fotografia di moda. Il divo di Hollywood è indissolubilmente legato al mondo fashion, di cui fa ampiamente parte come testimonial di famose Maison. Parliamo di un artista assai poliedrico, attivo com'è in svariati settori, dalla settima arte alle sette note. Queste ultime però erano state relativamente accantonate, dato che l'ultimo album dei Thirty Seconds To Mars, America, risale al 2018. I cinque anni di pausa che il gruppo si è preso rendono questa nuova fatica discografica ancora più attesa dai fan.

Il video di Stuck vuole continuare il viaggio iniziato con Up In The Air



Questo nuovo videoclip vuole essere la continuazione ideale del viaggio iniziato con Up In The Air, brano del 2013 dall'album Love, Lust, Faith and Dreams.

Il videoclip di quella canzone veniva descritto da Leto nei seguenti termini: "Una celebrazione dell'arte, del design, della moda e delle persone straordinarie che gli danno vita. È una lettera d'amore al potere del movimento e della connessione, una testimonianza del potenziale impressionante di persone diverse, non sempre accettate, ma che rendono il mondo molto più affascinante. Vorrei esprimere la mia immensa gratitudine a tutti i soggetti coinvolti, dagli artisti e designer incredibilmente talentuosi, al team dietro le quinte e a tutti coloro che hanno lavorato così duramente per rendere tutto possibile. I vostri contributi hanno reso questa esperienza un'avventura assolutamente indimenticabile e hanno contribuito a catturare e celebrare l'essenza di ciò che ci rende tutti unici ed eccezionali".

L’attenzione per l’haute couture (che da sempre è uno dei grandi amori di Jared Leto) si riflette in meravigliosi look della FW23 e capi di designer come Gucci, Ann Demeulemeester, Balmain, Maison Margiela, Raf Simons, Rick Owens, Jean Paul Gaultier, giusto per citarne alcuni.