Jared Leto si lancia sul palco con il bungee jumping: il video virale

Un ingresso da vertigini che ha subito conquistato i social. Il cantante dei Thirty Seconds to Mars ha condiviso le immagini del salto su Instagram

Da sempre Jared Leto è sinonimo di talento e creatività. All'Austin City Limits Music Festival il leader dei Thirty Seconds to Mars si è reso protagonista di un’entrata a dir poco adrenalinica lanciandosi da un’impalcatura presente sopra al palco.

jared leto, le immagini virali del salto A settembre il gruppo statunitense, guidato dai fratelli Jared e Shannon Leto, ha pubblicato l’album It's the End of the World but It's a Beautiful Day anticipato dal singolo Stuck, nominato agli MTV Video Music Awards 2023 (FOTO) nella categoria Best Alternative. Nei giorni scorsi i Thirty Seconds to Mars si sono esibiti all’Austin City Limits Music Festival, l’appuntamento in programma per due weekend consecutivi al Zilker Park di Austin, Texas, al fianco di alcuni dei più grandi nomi della scena musicale internazionale. Per l’occasione Jared Leto ha ideato un ingresso a dir poco da vertigini. Infatti, il cantante ha deciso di entrare lanciandosi con il bungee dumping da un trampolino. L’artista (FOTO) ha condiviso il filmato raccontando il salto dal suo punto di vista con una telecamera posizionata in cima alla piattaforma. approfondimento Jared Leto presenta il suo nuovo album

Attore, cantante, modello e regista. In quasi trent’anni di carriera Jared Leto ha spaziato in diversi settori mostrando tutto il suo talento incredibile. Per quanto riguarda il mondo del cinema, l’artista si è misurato con pellicole di diverso genere ricevendo anche il plauso della critica, tra i riconoscimenti un Premio Oscar e un Golden Globe come Miglior attore non protagonista per Dallas Buyers Club. Tra i suoi film troviamo anche Ragazze interrotte, Requiem for a Dream, Alexander, Mr. Nobody e House of Gucci. approfondimento Musica e concerti, tutti i video

Per quanto riguarda invece la carriera con i Thirty Seconds to Mars, tra gli album più apprezzati spicca This Is War, contenente i singoli Kings and Queens, This Is War e Closer to the Edge. approfondimento Met Gala 2023, il vestito di Jared Leto ispirato al gatto di Lagerfeld