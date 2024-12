Puff Daddy, vittima racconta presunta violenza ai White Party

In un’intervista anonima alla CNN, una presunta vittima di Sean Combs, “John Doe”, ha raccontato i dettagli delle accuse contenute nella denuncia civile che aveva presentato il 14 ottobre, secondo la quale il rapper e produttore discografico l’avrebbe drogato e sodomizzato nel 2007 in uno dei suoi White Parties negli Hamptons. All’epoca, Doe avrebbe lavorato alla festa per una società di sicurezza privata. Durante la serata, P. Diddy gli avrebbe fornito personalmente due drink, che sarebbero stati contaminati da GHB ed ecstasy. “Il primo drink ha iniziato ad avere qualche effetto su di me e ho pensato: “Uao, questi sono drink davvero forti”. È stato solo dopo il secondo drink – ed era già troppo tardi – che ho capito che c’era qualcosa che non andava le bevande”, ha detto. Il rapper avrebbe poi spinto con la forza l’uomo in un veicolo, dove l'avrebbe tenuto fermo e sodomizzato. “Stavo urlando, gli stavo dicendo di smetterla”, ha detto Doe. “È stato incredibilmente doloroso e lui si comportava come se niente fosse”. Un’altra celebrità avrebbe assistito divertita all’aggressione. Doe avrebbe allora riportato l’accaduto al suo responsabile, che l’avrebbe però licenziato: “Sono stato completamente inserito nella lista nera”. Da allora, “niente potrebbe restituirmi la persona che ero prima di quella sera. Niente può cambiarlo. Mi piacerebbe vederlo trascorrere il resto della sua vita in prigione perché è lì che appartiene, dove non può ferire nessun altro. Vivrà una vita molto solitaria e miserabile, spero, e se non altro, non sarà in grado di vittimizzare nessun altro e questo è tutto ciò che conta”. La presunta vittima, che ora chiede un risarcimento perché la violenza avrebbe danneggiato la sua carriera e il suo matrimonio e gli avrebbe causato problemi di salute emotiva e mentale, si è anche domandato se avrebbe potuto prevenire l’aggressione all’ex fidanzata di Combs, Cassie Ventura. “Ho visto il pestaggio che ha inferto a quella povera donna e sono rimasto mortificato, è stato davvero terribile”, ha detto. “Mi chiedevo se forse, se mi fossi fatto avanti, se fossi stato più coraggioso, avrei potuto fermarlo”.